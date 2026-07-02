ابراهیم کالین و بافل طالبانی در سلیمانیه دیدار و درباره تحولات منطقه و روند «ترکیه عاری از تروریسم» گفت‌وگو کردند.

دیدار رئیس سازمان اطلاعات ترکیه با رئیس «اتحادیه میهنی کردستان» در سلیمانیه ابراهیم کالین و بافل طالبانی در سلیمانیه دیدار و درباره تحولات منطقه و روند «ترکیه عاری از تروریسم» گفت‌وگو کردند.

بغداد/ خبرگزاری آنادولو

ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) با بافل طالبانی، رئیس «اتحادیه میهنی کردستان» در شهر سلیمانیه عراق دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی «اتحادیه میهنی کردستان»، در دیدار کالین و طالبانی در منطقه دباشان سلیمانیه، تحولات اخیر منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اهمیت حفظ ثبات منطقه‌ای تاکید شد.

طرفین در این دیدار همچنین روند «ترکیه عاری از تروریسم» را مورد ارزیابی قرار دادند و طالبانی بار دیگر بر حمایت این اتحادیه از موفقیت‌آمیز بودن این روند تاکید کرد.

