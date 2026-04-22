آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو در آنکارا، مقدمات نشست سران ناتو در این شهر، موضوعات جاری پیمان آتی و تحولات منطقه‌ای و جهانی را مورد بحث و بررسی قرار داد.

بر اساس بیانیه ریاست مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری، اردوغان در این دیدار خاطرنشان کرد که فضای بی‌ثباتی در منطقه بار دیگر اهمیت همبستگی میان اعضای ناتو را نشان داده است.

اردوغان با اشاره به افزایش روزافزون ظرفیت‌های صنایع دفاعی ترکیه به‌ویژه در بخش سامانه‌های پدافند هوایی، بر هدف کشورش برای توسعه همکاری با متحدان در این حوزه تاکید کرد.

وی همچنین با بیان اینکه ترکیه در فرآیند آغاز شده با حملات علیه ایران، خود را در جبهه صلح و دیپلماسی قرار داده است، تصریح کرد که آنکارا همچنان برای پایان دادن به جنگ اوکراین و روسیه از طریق مذاکره و گفتگو در سطح سران تلاش می‌کند.

