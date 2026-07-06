06 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 06 ژوئیه 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دیدارهای دوجانبه خود را در چارچوب سی و ششمین اجلاس سران کشورهای عضو ناتو که به میزبانی ترکیه در مجموعه ریاست جمهوری بشتپه برگزار میشود، آغاز کرد.
در این چارچوب، اردوغان با رومن رادف، نخست وزیر بلغارستان، بدون حضور خبرنگاران دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار هاکان فیدان وزیر امور خارجه، آلپارسلان بایراکتار وزیر انرژی و منابع طبیعی، عبدالقادر اورالاوغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت، عمر چلیک معاون رئیس حزب عدالت و توسعه و سخنگوی حزب و برهان الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه حضور داشتند.