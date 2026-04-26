دیدار رئیس امارات با مشاور امنیت ملی هند درباره تحولات خاورمیانه

26 آوریل 2026•بهروزرسانی: 26 آوریل 2026
استانبول/خبرگزاری آنادولو
محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی در دیدار با آجیت دووال، مشاور امنیتی ملی هند، آخرین تحولات خاورمیانه و بازتابهای جهانی آن را مورد ارزیابی قرار داد.
بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی امارات، بن زاید در ابوظبی از دووال استقبال کرد.
در این دیدار، خطرات ناشی از افزایش تنشها در منطقه برای امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت.
طرفین همچنین بر ریسکهای ناشی از تحولات جاری بهویژه در حوزه امنیت انرژی جهانی تاکید کردند.