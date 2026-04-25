دیدار رؤسای جمهور آذربایجان و اوکراین در شهر قبله

Ruslan Rehimov, Davit Kachkachishvili, Halil Silahşör
25 آوریل 2026•بهروزرسانی: 25 آوریل 2026
باکو/ خبرگزاری آنادولو
بر اساس بیانیه ریاستجمهوری آذربایجان، الهام علیاف، رئیسجمهور آذربایجان و ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین در شهر قبله آذربایجان دیدار و گفتگو کردند.
زلنسکی در چارچوب یک سفر کاری به این جمهوری آذربایجان سفر کرده و طرفین در نشستهای دوجانبه و بینهیئتی به بررسی روابط فیمابین پرداختند.
علیاف در نشست خبری مشترک با اشاره به اینکه روابط دو کشور بر پایههای سیاسی مستحکمی استوار است، اظهار داشت: «آذربایجان و اوکراین در تمامی نهادهای بینالمللی از حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر حمایت کرده و به این حمایت ادامه خواهند داد.»
وی همچنین به همکاریهای موفق در بخش انرژی و فعالیتهای شرکت «سوکار» (SOCAR) در اوکراین و ظرفیتهای تولید مشترک در صنایع دفاعی اشاره کرد.
زلنسکی نیز ضمن قدردانی از حمایتهای انسانی باکو، تصریح کرد: «ما تاکنون 11 بسته حمایتی در بخش انرژی از آذربایجان دریافت کردهایم.»
وی همچنین در خصوص مذاکرات صلح با روسیه افزود: «اگر طرف روسی راه دیپلماسی را انتخاب کند، تمایل داریم مذاکرات را در خاک آذربایجان دنبال کنیم.»
زلنسکی همچنین از آمادگی کارشناسان نظامی اوکراینی برای اشتراک تجربیات خود در زمینه پدافند هوایی با طرف آذربایجانی خبر داد.