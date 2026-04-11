Dildar Baykan Atalay
11 آوریل 2026•بهروزرسانی: 11 آوریل 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
در آستانه آغاز مذاکرات برنامهریزیشده میان ایران و ایالات متحده آمریکا در اسلامآباد، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا و هیئت همراه وی با شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان دیدار کردند.
بر اساس بیانیه مکتوب دفتر نخستوزیری پاکستان، ونس و شریف امروز با یکدیگر گفتوگو کردند. در این دیدار، استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و همچنین جرد کوشنر، داماد ترامپ نیز ونس را همراهی کردند.
شهباز شریف در این دیدار ضمن تمجید از پایبندی هیئتهای ایران و آمریکا به روند مذاکرات، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات امروز بتواند به نقطه عطفی برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه تبدیل شود.
نخستوزیر پاکستان همچنین تأکید کرد که کشورش مشتاق است همچنان از هر دو طرف برای پیشبرد روند دستیابی به صلح پایدار در منطقه حمایت کند. پیشتر نیز تلویزیون دولتی ایران اعلام کرده بود که هیئت مذاکرهکننده ایران به ریاست محمد باقر قالیباف با نخستوزیر پاکستان شهباز شریف دیدار کرده است.