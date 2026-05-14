14 مه 2026•بهروزرسانی: 14 مه 2026
پکن/خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در جریان سفر خود به چین برای دیدارهای دوجانبه و مذاکرات هیئتهای همراه با شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، در پکن دیدار کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری (شینهوا)، شی جینپینگ در آغاز این دیدار اعلام کرد که مایل است با ترامپ درباره مسائل مورد توجه دو کشور و جهان گفتوگو کرده و با هدایت روابط در مسیر صحیح، فصل تازهای برای آینده روابط چین و آمریکا بگشاید.
وی با اشاره به اینکه جهان شاهد تحولاتی بیسابقه در سطح جهانی است و شرایط بینالمللی در وضعیتی متزلزل و پرتنش قرار دارد، گفت: چین و آمریکا باید مشترکا به چالشهای زمانه پاسخ دهند.
رئیسجمهور چین تاکید کرد که میان دو کشور بیش از اختلافات، منافع مشترک وجود دارد و موفقیت هر یک میتواند فرصتی برای دیگری باشد.
وی افزود: دو کشور باید به جای رقابت، شریک یکدیگر باشند و با کمک به موفقیت و رفاه متقابل، مسیر صحیح همزیستی قدرتهای بزرگ را پیدا کنند.
شی جینپینگ همچنین با تاکید بر اینکه روابط مثبت میان دو قدرت بزرگ به سود جهان خواهد بود، اظهار داشت: آمادهایم با تعیین مسیر درست برای کشتی بزرگ روابط چین و آمریکا، سال 2026 را به نقطه عطفی تاریخی و آغاز فصل جدیدی در روابط دو کشور تبدیل کنیم.
وی درباره روابط اقتصادی دو کشور نیز گفت که همکاریهای تجاری میان پکن و واشنگتن بر پایه منافع متقابل و رابطه برد-برد بنا شده است.
شی جینپینگ افزود: در جنگهای تجاری هیچ برندهای وجود ندارد. اگر اختلاف و تنشی وجود داشته باشد، تنها راه حل آن گفتوگو و مشورت بر پایه برابری است.
شی در بخش دیگری از سخنانش درباره مسئله تایوان تصریح کرد که حفظ صلح و ثبات در تنگه تایوان، «بزرگترین نقطه مشترک» میان چین و آمریکا محسوب میشود.
در مقابل، ترامپ نیز در سخنان آغازین خود اعلام کرد که مشتاق است با شی جینپینگ درباره «موضوعات بزرگ» گفتوگو کند.
وی افزود: برخی معتقدند این دیدار ممکن است «بزرگترین نشست تاریخ» باشد.
رئیسجمهور آمریکا با بیان اینکه روابط واشنگتن و پکن بهتر از همیشه خواهد شد، گفت: هر زمان با چالش روبهرو شدیم، توانستیم بر آن غلبه کنیم. ما آیندهای فوقالعاده در کنار یکدیگر خواهیم داشت.
گفتنی است، ترامپ صبح امروز وارد میدان تیانآنمن پکن شد و مراسم استقبال رسمی از وی برگزار شد.
پس از آن، دو رهبر در تالار بزرگ خلق برای دیدارهای دوجانبه و مذاکرات هیئتهای همراه گرد هم آمدند.
انتظار میرود در این مذاکرات علاوه بر موضوعات تجاری و اقتصادی، جنگ آغازشده پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، وضعیت تایوان و اختلافات حاکمیتی میان پکن و تایپه نیز مورد بررسی قرار گیرد.
ترامپ پس از پایان نشستها قرار است از معبد تاریخی آسمان در پکن بازدید کند و در ضیافت شام رسمی که به افتخار او برگزار میشود، شرکت کند.
ترامپ صبح روز 15 مه بار دیگر با رهبر چین برای صرف چای ملاقات و پس از ناهار کاری مشترک، چین را ترک کند.