روسای جمهور ترکیه و ازبکستان طی دیدار خود در شهر ترکستان قزاقستان درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی رایزنی کردند.

دیدار اردوغان و میرضیایف با تمرکز بر روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در دیدار با شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان تاکید کرد که برای توسعه همکاری‌ها میان دو کشور، به‌ویژه در حوزه صنایع دفاعی و تجارت، به تلاش در تمامی زمینه‌ها ادامه خواهند داد.

طبق گزارش اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، رئیس‌جمهور اردوغان با همتای ازبکستانی خود در چارچوب اجلاس غیررسمی سازمان کشورهای ترک که در ترکستان، قزاقستان برگزار می‌شود، دیدار و گفت‌وگو کرده است.

رئیس جمهور اردوغان، میرضیایف را به اجلاس سازمان کشورهای ترک و کنفرانس COP31 که قرار است در ترکیه برگزار شود، دعوت کرد.