دیدار اردوغان و الشرع در آنتالیا

آنتالیا/ خبرگزاری آنادولو

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در چارچوب مجمع دیپلماسی آنتالیا با احمد الشرع، رئیس جمهور سوریه دیدار کرد.

هاکان فیدان وزیر امور خارجه، یاشار گولر وزیر دفاع ملی، عمر چلیک معاون رئیس حزب عدالت و توسعه و سخنگوی حزب، ابراهیم کالین رئیس سازمان اطلاعات ملی و برهان الدین دوران رئیس اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه نیز در این دیدار حضور داشتند.

پنجمین مجمع دیپلماسی آنتالیا با حمایت نهاد ریاست جمهوری و میزبانی وزارت امور خارجه ترکیه، آغاز به کار کرد.

این مجمع که خبرگزاری آنادولو شریک ارتباطی جهانی آن است، با شعار «مقابله با عدم قطعیت‌ها در مسیر طراحی آینده» در مرکز کنگره و نمایشگاهی «NEST» در منطقه گردشگری بَلَک برگزار می‌شود.