دیدارهای عراقچی در عراق

28 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 28 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران امروز (۷ تیر) در ادامه برنامههای سفر خود به بغداد با نزار آمیدی، رئیسجمهور عراق دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش «ایرنا»، وزیر امور خارجه ایران صبح امروز برای سفری رسمی وارد بغداد شد.
رایزنی درباره مسائل منطقه، روابط دوجانبه و هماهنگیهای لازم برای برگزاری مراسم تشییع آیتالله سید على خامنهای، رهبر سابق ایران در خاک عراق که قرار است هفدهم تیرماه برگزار شود، در دستور کار عراقچی قرار دارد.
وزیر امور خارجه ایران در نخستین دیدار رسمی خود با فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق دیدار و نشست خبری مشترک با او برگزار کرد. عراقچی همچنین با علی الزیدی، نخستوزیر عراق دیدار کرد.