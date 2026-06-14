دو فلسطینی دیگر در حملات اسرائیل به غزه جان باختند

14 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 14 ژوئن 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا)، نیروهای اسرائیل در شهر خانیونس در جنوب نوار غزه به سمت فلسطینیان آتش گشودند.
بر اثر تیراندازی در منطقه چهارراه بنیسهیلا در شرق خانیونس، «زکی محمد القرا»، 30 ساله جان باخت.
همچنین بر اساس گزارش رسانههای محلی، «محمد رمزی ابوحصیره»، 39 ساله که روز گذشته در تیراندازی یک پهپاد اسرائیلی در منطقه چهارراه السرایا در مرکز شهر غزه زخمی شده بود، با وجود تلاش پزشکان در بیمارستان جان باخت.
ارتش اسرائیل با وجود آتشبسی که در 10 اکتبر 2025 در نوار غزه برقرار شد، تقریباً هر روز حملات و عملیات نظامی خود در این منطقه را ادامه میدهد.
شمار جانباختگان حملات اسرائیل به غزه به 72 هزار و 996 نفر رسید
وزارت بهداشت فلسطین در غزه با انتشار اطلاعیهای، آخرین آمار مربوط به جانباختگان و مجروحان حملات اسرائیل را اعلام کرد.
طبق آمار این وزارتخانه، طی 24 ساعت گذشته، پیکر 3 فلسطینی و 16 مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شده است.
بر اساس این اطلاعیه، تعداد کشتهشدگان حملات نظامی اسرائیل به نوار غزه از اکتبر 2023 تا کنون به 72 هزار و 996 نفر و شمار مجروحان نیز به 173 هزار و 246 تن افزایش یافته است.
همچنین از زمان اجرای آتشبس از 10 اکتبر سال گذشته تاکنون نیز 986 فلسطینی در حملات اسرائیل به نوار غزه جان باخته و 3 هزار و 138 نفر نیز مجروح شدهاند.
این در حالی است که ارتش اسرائیل با نقض آتشبس همچنان به حملات خود به نوار غزه ادامه میدهد و برآورد میشود هزاران جسد هنوز زیر آوارها باشد.