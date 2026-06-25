رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد که در پی دو زمین‌لرزه شدید در این کشور، دست‌کم 164 نفر جان باخته و 971 نفر زخمی شده‌اند.

دو زمین‌لرزه در ونزوئلا؛ دست‌کم 164 نفر جان باختند رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد که در پی دو زمین‌لرزه شدید در این کشور، دست‌کم 164 نفر جان باخته و 971 نفر زخمی شده‌اند.

کاراکاس/ خبرگزاری آنادولو

دلسی رودریگس، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا در نشست خبری پس از وقوع دو زمین‌لرزه شدید در این کشور اعلام کرد که شمار جان‌باختگان به 164 نفر رسیده و 971 نفر نیز زخمی شده‌اند.

وی با بیان اینکه عملیات جست‌وجو و نجات همچنان ادامه دارد، گفت: نگرانی‌های جدی درباره افزایش شمار قربانیان وجود دارد.

بر اساس اعلام مرکز زمین‌شناسی آمریکا (USGS)، دو زمین‌لرزه به بزرگی 7.5 و 7.2 ریشتر با فاصله 39 ثانیه در ونزوئلا رخ داده است.

این مرکز اعلام کرد زمین‌لرزه 7.5 ریشتری در 23 کیلومتری جنوب‌شرقی شهر یوماره و زمین‌لرزه 7.2 ریشتری در 24 کیلومتری شمال‌شرقی شهر سن فلیپه در ایالت یاراکوی به وقوع پیوست.

عمق این دو زمین‌لرزه نیز به‌ترتیب 10 و 21.9 کیلومتری زمین گزارش شده است.

رسانه‌های ونزوئلا گزارش دادند که شمار زیادی از نیروهای امداد و نجات به مناطق آسیب‌دیده اعزام شده‌اند.

دیسدادو کابیو، وزیر کشور ونزوئلا، با اشاره به شدت این زمین‌لرزه‌ها گفت: یک رویداد لرزه‌ای رخ داده که تمامی شواهد نشان می‌دهد قدرت آن بسیار فراتر از 7 ریشتر بوده است.

وی افزود: زمین‌لرزه در ایالت‌های تروخیو، یاراکوی، کارابوبو، آراگوا، میراندا، کاراکاس و لا گوایرا به‌شدت احساس شده است.

کابیو همچنین از فروریختن برخی ساختمان‌ها در پایتخت، کاراکاس، خبر داده و اعلام کرد سقف فرودگاه بین‌المللی مایکتیا نیز فرو ریخته و تمامی پروازها لغو شده‌اند.

وزیر کشور ونزوئلا با هشدار نسبت به خطر وقوع پس‌لرزه‌ها، از شهروندان خواست تا از ماندن در منازل خودداری کنند.

ونزوئلا پس از دو زلزله 7.2 و 7.5 ریشتری وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد

دلسی رودریگس، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا در نشست خبری در کاراکاس اعلام کرد که در پی وقوع دو زمین‌لرزه پیاپی به بزرگی 7.2 و 7.5 ریشتر در این کشور، وضعیت فوق‌العاده اعلام شده است.

رودریگس گفت که در چارچوب مقابله با بحران، سازوکارهای اضطراری زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح فعال شده و فرودگاه بین‌المللی سیمون بولیوار کاراکاس تا اطلاع ثانوی تعطیل شده است.

وی با اشاره به دو زمین‌لرزه قدرتمند که به فاصله کوتاهی رخ دادند، اظهار داشت: دو زلزله پیاپی رخ داد و تاکنون 20 پس‌لرزه ثبت شده است. این وضعیت پیامدهای جدی به همراه داشته است. در مناطق مختلف کاراکاس ساختمان‌هایی فروریخته‌اند و خسارت‌های مشابهی نیز در ایالت‌های میراندا، لا گوایرا، آراگوا، کارابوبو و فالکون گزارش شده است. بر اساس قانون اساسی، وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کنیم.

رودریگس همچنین از تعطیلی مدارس، تعلیق تمامی فعالیت‌های غیرضروری و لزوم بازرسی فوری ساختمان‌های آسیب‌دیده خبر داد و افزود: اولویت ما نجات جان انسان‌هاست و بازسازی را در مرحله بعدی بررسی خواهیم کرد. اکنون زمان همبستگی ملی است و باید برای نجات جان مردم با یکدیگر همکاری کنیم.

رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا همچنین از دولت‌هایی که پیام همبستگی و پیشنهاد کمک ارسال کرده‌اند، قدردانی کرد و از آمریکا، پاناما، قطر، اکوادور، کلمبیا، بریتانیا، برزیل و مکزیک، همچنین سازمان ملل متحد و نهادهای مالی چندجانبه نام برد.

بر اساس گزارش رسانه‌های ونزوئلا، فرودگاه بین‌المللی سیمون بولیوار که در 39 کیلومتری کاراکاس قرار دارد، به دلیل خسارت‌های سنگین به زیرساخت‌های آن تعطیل شده است.