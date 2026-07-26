26 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 26 ژوئیه 2026
قدس/ خبرگزاری آنادولو
در پی تشدید تنشها با ایران، دولت اسرائیل و کابینه امنیتی این کشور تصمیم گرفتند نشستهای هفتگی خود را در یک مرکز حفاظتشده زیرزمینی برگزار کنند.
به گزارش سازمان رادیو و تلویزیون رسمی اسرائیل (کان)، محل برگزاری نشست دولت اسرائیل به دلیل تنشهای جاری با ایران به یک مرکز زیرزمینی و حفاظتشده منتقل شده است.
پایگاه خبری «والا» نیز گزارش داد که نشستهای امروز دولت و کابینه امنیتی اسرائیل که قرار است بهصورت متوالی برگزار شود، در یک مرکز زیرزمینی برگزار خواهد شد.
بر اساس این گزارش، این نشستها پس از انتشار گزارش روزنامه «نیویورک تایمز» مبنی بر تصمیم دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای خودداری از گسترش قابل توجه حملات نظامی علیه ایران در مقطع کنونی برگزار میشود.
نیویورک تایمز گزارش داد که این تصمیم پس از نشست 24 ژوئیه ترامپ با مشاوران ارشد و مقامهای دولت آمریکا اتخاذ شده است.
به نوشته این روزنامه، در این نشست خطرات احتمالی ازسرگیری حملات گسترده نظامی علیه ایران برای ترامپ تشریح شده است.
این روزنامه به نقل از منابع آگاه نوشت که نگرانی از کاهش شدید ذخایر موشکهای سامانههای پدافند هوایی پاتریوت و دیگر تجهیزات دفاعی ارتش آمریکا در خاورمیانه، یکی از عوامل اصلی اتخاذ این تصمیم بوده است.
در همین حال، پایگاه خبری «والا» گزارش داد که وزارت دفاع اسرائیل شامگاه روز گذشته خواستار تمدید وضعیت «شرایط ویژه در جبهه داخلی» در سراسر این کشور تا 11 اوت شده است.
بر اساس این گزارش، اجرای این درخواست منوط به تایید کمیته امور خارجه و امنیت کنست، پارلمان اسرائیل، است.
اسرائیل از اکتبر 2023 تاکنون همزمان با جنگ و حملات در جبهههای مختلف از جمله نوار غزه، لبنان و ایران، چندین بار وضعیت «شرایط ویژه در جبهه داخلی» را به اجرا گذاشته است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که طی حدود دو هفته گذشته، آمریکا حملات هوایی به اهدافی در خاک ایران انجام داده و تهران نیز در پاسخ، پایگاهها و تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه و اهدافی را که وابسته به واشنگتن میداند، با موشک و پهپاد هدف قرار داده است.