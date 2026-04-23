23 آوریل 2026•بهروزرسانی: 23 آوریل 2026
بیروت/ خبرگزاری آنادولو
دور دوم مذاکرات مقدماتی بین بیروت و تلآویو، با میانجیگری ایالات متحده، امروز در بحبوحه حملات مداوم اسرائیل به لبنان علیرغم آتشبس و تخریب سرزمینهای اشغالی برگزار خواهد شد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده که طرفین را در 14 آوریل در واشنگتن گرد هم آورده بود، عصر امروز میزبان دور دوم مذاکرات مقدماتی خواهد بود.
این مذاکرات در سایه حملات اسرائیل به جنوب لبنان، از جمله تخریب خانهها و کشته شدن یک روزنامهنگار زن، علیرغم آتشبس موقت، برگزار خواهد شد.
همانند دور قبل، در این نشست مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، ندا حماده معوض، سفیر لبنان در واشنگتن، یحیل لیتر، سفیر اسرائیل در واشنگتن و میشل عیسی، سفیر ایالات متحده در بیروت حضور خواهند داشت.
انتظار میرود مایک هاکبی، سفیر ایالات متحده در اسرائیل، نیز در این نشست شرکت کند.