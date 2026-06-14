در پی جان باختن یک فلسطینی دیگر که در حملات روز گذشته ارتش اسرائیل به شهر غزه زخمی شده بود، شمار قربانیان این حملات به 2 نفر افزایش یافت.

دور جدید حملات اسرائیل به غزه به‌رغم آتش‌بس در پی جان باختن یک فلسطینی دیگر که در حملات روز گذشته ارتش اسرائیل به شهر غزه زخمی شده بود، شمار قربانیان این حملات به 2 نفر افزایش یافت.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

یک فلسطینی دیگر که در حملات روز گذشته ارتش اسرائیل به شهر غزه با وجود آتش‌بس زخمی شده بود، جان خود را از دست داد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین (وفا)، خلیل جمیل المصری، 40 ساله، که روز گذشته در پی تیراندازی نظامیان اسرائیلی به فلسطینیان در خیابان الثورة شهر غزه زخمی شده بود، امروز بر اثر شدت جراحات جان باخت.

با مرگ المصری، شمار فلسطینی‌هایی که در حملات روز گذشته اسرائیل به شهر غزه زخمی شده و امروز جان باخته‌اند، به 2 نفر افزایش یافت.

پیش‌تر رسانه‌های محلی گزارش داده بودند که «محمد رمزی ابوحصیره»، 39 ساله، که روز گذشته در تیراندازی یک پهپاد اسرائیلی در میدان السرایا در مرکز شهر غزه زخمی شده بود، صبح امروز در بیمارستان جان باخت.

ارتش اسرائیل با وجود آتش‌بسی که از 10 اکتبر 2025 در نوار غزه برقرار شده، تقریبا هر روز حملاتی را علیه مناطق مختلف این باریکه انجام می‌دهد.