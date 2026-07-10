Zafer Fatih Beyaz
10 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 10 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
برهانالدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه، با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی، مصوبه پارلمان اروپا درباره مسئله قبرس و نیروهای مسلح ترکیه را محکوم کرد.
دوران با بیان اینکه مصوبه پارلمان اروپا درباره مسئله قبرس و ادعاهای مطرح شده در مورد نیروهای مسلح ترکیه را به "شدیدترین شکل" محکوم میکند، نوشت:
«این اقدام سیاسی که با رویکردی جانبدارانه به مسئله قبرس مینگرد و حقوق مشروع جمهوری تُرک قبرس شمالی و مردم تُرک قبرس را نادیده میگیرد، هیچ اعتبار و ارزشی ندارد. ترکیه تحت رهبری رئیسجمهورمان، جناب رجب طیب اردوغان، حمایت خود را از برابری حاکمیتی و جایگاه بینالمللی برابر جمهوری ترک قبرس شمالی با قاطعیت ادامه خواهد داد و همچنان در هر عرصهای از حقوق و منافع مردم ترک قبرس دفاع خواهد کرد.
نیروهای مسلح قهرمان ما با عملیات صلح قبرس در سال 1974، صلح و امنیت را به این جزیره آوردند و ترکیه ضامن موجودیت و آینده مردم ترک قبرس بوده است. هیچ تصمیمی که با انگیزههای سیاسی اتخاذ شود، نمیتواند این واقعیت را تغییر دهد یا بر موضع قاطع ترکیه در مسئله قبرس سایه بیندازد».