دوران: تصمیم پارلمان اروپا درباره قبرس را به‌شدت محکوم می‌کنم رئیس اداره ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، مصوبه پارلمان اروپا درباره مسئله قبرس را محکوم کرد.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

برهان‌الدین دوران، رئیس اداره ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، با انتشار پیامی در شبکه های اجتماعی، مصوبه پارلمان اروپا درباره مسئله قبرس و نیروهای مسلح ترکیه را محکوم کرد.

دوران با بیان اینکه مصوبه پارلمان اروپا درباره مسئله قبرس و ادعاهای مطرح شده در مورد نیروهای مسلح ترکیه را به "شدیدترین شکل" محکوم می‌کند، نوشت:

«این اقدام سیاسی که با رویکردی جانبدارانه به مسئله قبرس می‌نگرد و حقوق مشروع جمهوری تُرک قبرس شمالی و مردم تُرک قبرس را نادیده می‌گیرد، هیچ اعتبار و ارزشی ندارد. ترکیه تحت رهبری رئیس‌جمهورمان، جناب رجب طیب اردوغان، حمایت خود را از برابری حاکمیتی و جایگاه بین‌المللی برابر جمهوری ترک قبرس شمالی با قاطعیت ادامه خواهد داد و همچنان در هر عرصه‌ای از حقوق و منافع مردم ترک قبرس دفاع خواهد کرد.

نیروهای مسلح قهرمان ما با عملیات صلح قبرس در سال 1974، صلح و امنیت را به این جزیره آوردند و ترکیه ضامن موجودیت و آینده مردم ترک قبرس بوده است. هیچ تصمیمی که با انگیزه‌های سیاسی اتخاذ شود، نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد یا بر موضع قاطع ترکیه در مسئله قبرس سایه بیندازد».