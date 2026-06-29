رئیس نهاد ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، تصمیم اسرائیل برای به‌رسمیت شناختن ادعاهای مربوط به وقایع سال 1915 را «ریاکارانه» خواند و آن را تلاشی برای پنهان کردن جنایت‌های این کشور علیه فلسطینیان دانست.

دوران: تصمیم اسرائیل درباره وقایع 1915 تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر جنایت‌هایش است رئیس نهاد ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، تصمیم اسرائیل برای به‌رسمیت شناختن ادعاهای مربوط به وقایع سال 1915 را «ریاکارانه» خواند و آن را تلاشی برای پنهان کردن جنایت‌های این کشور علیه فلسطینیان دانست.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو

برهان‌الدین دوران، رئیس نهاد ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه با انتشار پیامی در شبکه‌ اجتماعی، به تصمیم دولت اسرائیل درباره به‌رسمیت شناختن ادعاهای مربوط به ادعاهای ارامنه درباره وقایع 1915 واکنش نشان داد.

دوران در این پیام نوشت: اینکه دولت اسرائیل که با کشتار ده‌ها هزار غیرنظامی بی‌گناه، از جمله کودکان، زنان و سالمندان، یکی از وحشیانه‌ترین جنایت‌های قرن 21 را رقم زده است، جرات می‌کند از رویدادهای تاریخی به‌عنوان ابزاری سیاسی استفاده کند، چیزی جز ریاکاری نیست.

وی افزود: به‌رسمیت شناختن ادعاهای مربوط به وقایع 1915 به‌عنوان به‌اصطلاح "نسل‌کشی" از سوی اسرائیل، تلاشی بی‌ثمر برای سرپوش گذاشتن بر خون بی‌گناهان فلسطینی، تروریسم دولتی این کشور در خاورمیانه و جنایت‌هایش علیه بشریت است.

رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه همچنین اظهار داشت: اینکه کسانی که از مسئولیت‌های اخلاقی و تاریخی سخن می‌گویند، امروز بیمارستان‌ها، مدارس، اماکن عبادی و اردوگاه‌های آوارگان را بی‌وقفه بمباران می‌کنند و حقوق بین‌الملل را زیر پا می‌گذارند، یکی از بزرگ‌ترین تناقض‌های تاریخ بشریت است.

دوران تاکید کرد: کسانی که در دیوان بین‌المللی دادگستری به اتهام نسل‌کشی محاکمه می‌شوند، هیچ حقی برای درس دادن به ترکیه درباره تاریخ یا ایفای نقش مدافع وجدان بشری ندارند.