دوران: اجلاس آنکارا نقطه عطفی در روند تحول ناتو است

Abdullah Sarica
07 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
برهانالدین دوران، رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه طی سخنرانی در برنامه «متحدان در آنکارا» در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو ناتو، گفت که اجلاس آنکارا نقطه عطفی در روند تاریخی تحول ناتو به شمار میرود.
دوران طی سخنرانی خود در این نشست که با همکاری مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه، کنفرانس امنیتی مونیخ (MSC) و بنیاد پژوهشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ترکیه (SETA) در «آنکارا پالاس» برگزار شد، با اشاره به اینکه ترکیه میزبان سیوششمین اجلاس سران ناتو با حضور رهبران کشورهای عضو است، یادآور شد که این دومین اجلاس ناتو در خاک ترکیه پس از اجلاس استانبول در سال 2004 است.
دوران با بیان اینکه شرایط نظام بینالملل و چالشهای سال 2004 با وضعیت کنونی تفاوت اساسی دارد، اظهار داشت: امروز متحدان با محیط امنیتی پیچیدهتر، چندپارهتر و غیرقابل پیشبینیتری روبهرو هستند؛ محیطی که رقابت قدرتهای بزرگ، درگیریهای منطقهای، تحولات فناورانه، تهدیدهای ترکیبی و فشارهای فزاینده بر نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد، آن را بازتعریف کرده است.
وی افزود: این تحولات ایجاب میکند که اعضای ناتو برداشتهای خود از تهدیدهای نوظهور و اولویتهای جدید دفاع جمعی را بازنگری کنند. از همین رو، اجلاس آنکارا نقطه عطف دیگری در مسیر تاریخی ناتو محسوب میشود؛ جایی که این پیمان باید به یک پرسش اساسی پاسخ دهد: در جهانی که تهدیدها دیگر از یک جهت، با یک شکل یا از طریق یک ابزار واحد ظهور نمیکنند، دفاع جمعی واقعاً چه الزامات و مفهومی دارد؟
رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه همچنین با یادآوری عضویت آنکارا در ناتو از سال 1952 گفت: ترکیه از آن زمان تاکنون به دفاع جمعی، بازدارندگی و ساختار فرماندهی این ائتلاف کمک کرده است.
وی ادامه داد: در آستانه هفتاد و پنجمین سالگرد عضویت ترکیه در ناتو در سال آینده، نقش آنکارا باید بر اساس استقلال راهبردی، تجربه عملیاتی و سهم منحصربهفرد آن در امنیت اروپا و حوزه آتلانتیک ارزیابی شود.
دوران همچنین با اشاره به اینکه ترکیه دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار دارد، تصریح کرد: ترکیه از افغانستان و کوزوو گرفته تا بوسنی و عراق، در مدیریت بحران، حمایت از صلح، آموزش نیروها و بازسازی پس از درگیریها نقش فعالی ایفا کرده است. همچنین مشارکت حدود دو هزار نیروی نظامی ترکیه همراه با تجهیزات بومی در رزمایش بزرگ «Steadfast Dart 2026» نشان داد که توانمندیهای کشور، متحرک، هماهنگ با نیروهای متحد و فراتر از محیط پیرامونی آن قابل بهرهبرداری است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش دیپلماتیک ترکیه اشاره کرد و گفت: ترکیه همزمان کانالهای ارتباطی خود را با اوکراین و روسیه حفظ کرده و از معدود کشورهایی است که به طور همزمان با ایران و ایالات متحده آمریکا در تماس است. همانگونه که همگان میدانند، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روابطی نزدیک و صمیمانه با رهبران این کشورها دارد و این یک فرصت مهم دیپلماتیک به شمار میرود.
دوران در پایان افزود: ترکیه اغلب بهعنوان پلی میان شرق و غرب توصیف میشود، اما در بسیاری از بحرانهای امروز، ترکیه به واسطه دامنه نفوذ دیپلماتیک و ظرفیت خود برای کمک به کاهش تنشها و مدیریت بحرانهای بینالمللی، میان کشورهای غربی جایگاهی محوری دارد.