ده‌ها هزار مسلمان در مسجدالاقصی نماز عید قربان را اقامه کردند ده‌ها هزار فلسطینی و مسلمان علیرغم محدودیت‌های پلیس اسرائیل، در مسجدالاقصی در قدس شرقی اشغالی گردهم آمدند و نماز عید قربان را اقامه کردند.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

ده‌ها هزار مسلمان با وجود محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی پلیس اسرائیل، نماز عید قربان را در مسجدالاقصی در بخش شهر قدیمی قدس شرقی اشغالی اقامه کردند.

بر اساس اعلام اداره اوقاف اسلامی قدس، حدود 140 هزار نفر نماز عید را در نخستین قبله مسلمانان در مسجدالاقصی به جا آوردند.

فلسطینی‌هایی که از محله‌های دوردست قدس شرقی اشغالی و شهرهای فلسطینی زیر کنترل اسرائیل قصد حضور در مسجدالاقصی را داشتند، در مسیرهای منتهی به شهر قدیم صف‌های طولانی خودرو تشکیل دادند.

پیش از نماز عید، نیروهای پلیس اسرائیل در دروازه‌های مسجدالاقصی اقدام به بازرسی هویتی از فلسطینیان کردند و به برخی از آن‌ها اجازه ورود ندادند.

هزاران نمازگزار تا زمان اقامه نماز با تلاوت قرآن و تکبیر در مسجدالاقصی حضور داشتند و سپس نماز عید را به امامت محمد حسین، مفتی قدس و فلسطین اقامه کردند.

اسرائیل به بهانه حملاتی که در 28 فوریه علیه ایران انجام داد، مسجد الاقصی را به مدت 41 روز بسته نگه داشته بود.

