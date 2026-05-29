دستور رئیس‌جمهور ایران برای توسعه کریدورهای جایگزین تجاری از طریق همسایگان از جمله آذربایجان رئیس‌جمهور ایران بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی این کشور، توسعه کریدورهای جایگزین تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه، از جمله پاکستان، روسیه و آذربایجان برای تأمین و واردات برخی اقلام مورد نیاز تأکید کرد.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی این کشور، توسعه کریدورهای جایگزین تجاری و بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه از جمله پاکستان، روسیه و آذربایجان برای تأمین و واردات برخی اقلام مورد نیاز تأکید کرد و خواستار تسریع در عملیاتی‌سازی توافقات مرتبط در این حوزه شد.

وی در ادامه اعلام کرد: در صورت نیاز، شخصاً با سران کشورهای همسایه و شرکای منطقه‌ای رایزنی خواهم کرد تا موانع احتمالی در مسیر تأمین و انتقال کالاهای اساسی و دارو در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

به گزارش «ایرنا»، در جلسه هماهنگی تسریع در تأمین کالاهای اساسی، دارو و مدیریت مسیرهای جایگزین واردات، که امروز جمعه (۸ خرددادماه) به ریاست مسعود پزشکیان و حضور وزرای اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد، ضرورت فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های لجستیکی، تجاری و دیپلماسی اقتصادی کشور برای حفظ ثبات بازار و استمرار زنجیره تأمین مورد تأکید قرار گرفت.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این جلسه، در نتیجه رایزنی‌ها و هماهنگی‌های صورت‌گرفته با کشورهای همسایه، ظرفیت بخش قابل توجهی از مبادی مرزی زمینی و مسیرهای جایگزین حمل‌ونقل برای تسهیل و افزایش واردات کالا فعال و تقویت شده است و روند ورود کالاهای اساسی به این کشور در حال پیگیری مستمر قرار دارد.