23 آوریل 2026•بهروزرسانی: 23 آوریل 2026
واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که به نیروی دریایی دستور داده است هر کشتی که در تنگه هرمز مینگذاری میکند را سرنگون کند.
ترامپ اظهار داشت: من به نیروی دریایی ایالات متحده دستور دادهام هر کشتی، هر چقدر هم کوچک، که در تنگه هرمز مینگذاری میکند را سرنگون و نابود کنند. در این مورد هیچ تردیدی وجود نخواهد داشت.
رئیسجمهور آمریکا با اشاره به اینکه ایالات متحده همچنان به پاکسازی مینها در تنگه ادامه میدهد، افزود که به نیروی دریایی دستور داده است که این تلاشها را سه برابر کند.