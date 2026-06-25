در کنفرانسی بین‌المللی که از سوی گروه ابتکار باکو در ساختمان سنای آمریکا برگزار شد، کارشناسان و پژوهشگران به بررسی رویکردهای دوگانه و گزینشی در اجرای حق تعیین سرنوشت و حق بازگشت در چارچوب حقوق بین‌الملل پرداختند.

در کنفرانس واشنگتن، حق بازگشت مردم آذربایجان غربی و استانداردهای دوگانه بررسی شد در کنفرانسی بین‌المللی که از سوی گروه ابتکار باکو در ساختمان سنای آمریکا برگزار شد، کارشناسان و پژوهشگران به بررسی رویکردهای دوگانه و گزینشی در اجرای حق تعیین سرنوشت و حق بازگشت در چارچوب حقوق بین‌الملل پرداختند.

واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو

کنفرانس بین‌المللی «حق تعیین سرنوشت و حق بازگشت: استانداردهای دوگانه و رویکردهای گزینشی» با حضور دانشگاهیان، حقوقدانان، کارشناسان سیاسی و نمایندگان نهادهای مدنی در ساختمان سنای آمریکا در واشنگتن برگزار شد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله نقش حق تعیین سرنوشت در روندهای استعمارزدایی، چالش‌های اجرای آن در شرایط کنونی، حق بازگشت در حقوق بین‌الملل، آوارگی اجباری، بحران‌های پناهجویی و راهکارهای دستیابی به راه‌حل‌های پایدار مورد بحث قرار گرفت.

عباس عباس‌اف، مدیر اجرایی گروه ابتکار باکو، در سخنرانی افتتاحیه با اشاره به آوارگی اجباری آذربایجانی‌های غربی، خواستار بررسی این موضوع در چارچوب حقوق بین‌الملل شد.

وی اظهار داشت که آذربایجانی‌های غربی در چهار دوره مختلف طی قرن بیستم از سرزمین‌های اجدادی خود رانده شده‌اند و حدود 300 هزار آذربایجانی نیز به‌طور اجباری از ارمنستان کوچانده شده‌اند.

