در پی حملات ایران، آژیرها در بحرین به صدا درآمدند و سامانه‌های دفاع هوایی در کویت فعال شدند وزارت کشور بحرین از فعال شدن آژیر خطر و ارتش کویت نیز از فعال شدن سیستم‌های دفاع هوایی به دلیل حملات ایران خبر دادند.