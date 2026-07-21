Mahmut Geldi
21 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 21 ژوئیه 2026
استانبول / خبرگزاری آنادولو
وزارت کشور بحرین در حساب کاربری شبکه اجتماعی شرکت آمریکایی ایکس از به صدا درآمدن آژیر خطر به دلیل حملات ایران خبر داد.
در این بیانیه از شهروندان و ساکنان خواسته شده است که آرامش خود را حفظ کنند، به نزدیکترین منطقه امن بروند و تحولات را از طریق کانالهای رسمی دنبال کنند.
ارتش کویت نیز در حساب کاربری خود در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که سیستمهای دفاع هوایی به دلیل حملات موشکی و پهپادی ایران فعال شدهاند.
در این بیانیه از مردم خواسته شده است که از دستورالعملهای امنیتی صادر شده توسط مقامات مربوطه پیروی کنند.