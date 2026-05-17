درگیری معترضان با پلیس در بولیوی؛ 57 نفر بازداشت شدند در پی اعتراضات گسترده علیه دولت بولیوی و درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در اطراف لاپاز، 57 نفر بازداشت شدند.

بوگوتا/ خبرگزاری آنادولو

براساس گزارش رسانه‌های محلی بولیوی، معدن‌کاران، گروه‌های بومی، معلمان، دانشجویان و کارگران در اطراف لاپاز، پایتخت اداری این کشور، با ایجاد موانع در جاده‌ها با نیروهای پلیس درگیر شدند.

دولت بولیوی اعلام کرد: به دلیل بسته شدن جاده‌ها و نرسیدن بیماران به مراکز درمانی، 3 نفر جان خود را از دست داده‌اند و 57 نفر نیز به دلیل مشارکت در ناآرامی‌ها بازداشت شده‌اند.

نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کردند و معترضان نیز با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف پاسخ دادند.

خوزه لوئیس گالوز، سخنگوی دولت بولیوی اعلام کرد نیرویی متشکل از 3500 نظامی و پلیس برای جمع‌آوری موانع جاده‌ای عملیات گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند.

وی هدف از این عملیات را تامین مسیر انتقال مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و اکسیژن به بیمارستان‌ها عنوان کرد و افزود عملیات همچنان ادامه دارد.

در همین حال، دولت‌های پاراگوئه، آرژانتین، شیلی، پرو، اکوادور، کاستاریکا، پاناما و هندوراس در بیانیه‌ای مشترک نسبت به وضعیت کنونی بولیوی ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه ضمن اعلام حمایت و همبستگی با دولت رودریگو پاز، رئیس‌جمهور بولیوی، هرگونه خشونت برای بی‌ثبات کردن نظم دموکراتیک محکوم شد.

معدن‌کاران، اتحادیه‌ها و گروه‌های اجتماعی در بولیوی مدت‌هاست نسبت به بحران سوخت، تورم بالا، کمبود دلار و مشکلات اقتصادی اعتراض می‌کنند.