درگیری معترضان با پلیس در بولیوی؛ 57 نفر بازداشت شدند

17 مه 2026•بهروزرسانی: 17 مه 2026
بوگوتا/ خبرگزاری آنادولو
براساس گزارش رسانههای محلی بولیوی، معدنکاران، گروههای بومی، معلمان، دانشجویان و کارگران در اطراف لاپاز، پایتخت اداری این کشور، با ایجاد موانع در جادهها با نیروهای پلیس درگیر شدند.
دولت بولیوی اعلام کرد: به دلیل بسته شدن جادهها و نرسیدن بیماران به مراکز درمانی، 3 نفر جان خود را از دست دادهاند و 57 نفر نیز به دلیل مشارکت در ناآرامیها بازداشت شدهاند.
نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکآور استفاده کردند و معترضان نیز با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف پاسخ دادند.
خوزه لوئیس گالوز، سخنگوی دولت بولیوی اعلام کرد نیرویی متشکل از 3500 نظامی و پلیس برای جمعآوری موانع جادهای عملیات گستردهای را آغاز کردهاند.
وی هدف از این عملیات را تامین مسیر انتقال مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و اکسیژن به بیمارستانها عنوان کرد و افزود عملیات همچنان ادامه دارد.
در همین حال، دولتهای پاراگوئه، آرژانتین، شیلی، پرو، اکوادور، کاستاریکا، پاناما و هندوراس در بیانیهای مشترک نسبت به وضعیت کنونی بولیوی ابراز نگرانی کردند.
در این بیانیه ضمن اعلام حمایت و همبستگی با دولت رودریگو پاز، رئیسجمهور بولیوی، هرگونه خشونت برای بیثبات کردن نظم دموکراتیک محکوم شد.
معدنکاران، اتحادیهها و گروههای اجتماعی در بولیوی مدتهاست نسبت به بحران سوخت، تورم بالا، کمبود دلار و مشکلات اقتصادی اعتراض میکنند.