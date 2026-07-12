درگذشت امیر سابق قطر؛ 4 روز عزای عمومی اعلام شد

12 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 12 ژوئیه 2026
دوحه/ خبرگزاری آنادولو
در پی درگذشت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر پیشین قطر، در سراسر این کشور 4 روز عزای عمومی اعلام شد.
دیوان امیری قطر در بیانیهای اعلام کرد که عزای عمومی از امروز آغاز شده است.
در این بیانیه آمده است که از روز دوشنبه 13 ژوئیه، فعالیت وزارتخانهها، نهادها و سازمانهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت متوقف خواهد شد و کارکنان از روز یکشنبه 19 ژوئیه به محل کار خود بازمیگردند. همچنین تأکید شده است که در طول دوره عزای عمومی، تمامی پرچمهای قطر در سراسر کشور به حالت نیمهافراشته درمیآیند.
بر اساس این بیانیه، نماز میت شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی که امروز در سن 74 سالگی درگذشت، پس از نماز مغرب در مسجد امام محمد بن عبدالوهاب در دوحه، پایتخت قطر، اقامه خواهد شد و پیکر وی در قبرستان لوسیل به خاک سپرده میشود.