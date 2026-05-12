درخواست 9 وزیر اسرائیلی برای یورش به مسجدالاقصی 9 وزیر و 13 نماینده مجلس اسرائیل به مناسبت سالگرد اشغال قدس، خواستار مجوز پلیس برای ورود به مسجدالاقصی شدند.

قدس/ خبرگزاری آنادولو

9 وزیر و 13 نماینده پارلمان اسرائیل در آستانه سالگرد اشغال قدس شرقی، با ارائه درخواستی به پلیس، خواستار صدور مجوز برای ورود به محوطه مسجدالاقصی در روز جمعه 15 می شدند.

بر اساس نامه منتشر شده توسط سازمان تندروی «بیادنو»، امضاکنندگان این درخواست که عمدتاً از اعضای حزب «لیکود» به رهبری بنیامین نتانیاهو هستند، قصد دارند به مناسبت سالگرد اشغال قدس در سال 1967 (بر اساس تقویم عبری) وارد این مکان مقدس شوند.

در میان امضاکنندگان این نامه، نام وزرای کلیدی کابینه از جمله یسرائیل کاتس وزیر دفاع، یاریو لوین وزیر دادگستری، حییم کاتس وزیر بهداشت و الی کوهن وزیر انرژی به چشم می‌خورد.

علاوه بر این، وزرای ارتباطات، ورزش، دیاسپورا، نوآوری و همچنین زئیو الکین از وزارت دارایی به همراه 10 نماینده از حزب لیکود و 3 نماینده از حزب تندروی «صهیونیسم مذهبی» به رهبری بتسالل اسموتریچ، این درخواست را امضا کرده‌اند.

شایان ذکر است که تاریخ 15 می در تقویم عبری با سالگرد اشغال قدس شرقی در جنگ 1967 همزمان شده است. این در حالی است که فلسطینیان هر ساله روز 15 می را به عنوان روز «نکبت» (فاجعه بزرگ) و سالگرد اخراج اجباری صدها هزار فلسطینی از سرزمین‌شان در سال 1948 گرامی می‌دارند.

