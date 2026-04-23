درخواست 30 سال زندان برای شبه‌نظامی وابسته به رژیم اسد در هلند دادستانی کل هلند برای یک شهروند سوری 58 ساله که به ارتکاب شکنجه و خشونت جنسی در مراکز بازداشت رژیم بشار اسد متهم است، بالاترین مجازات ممکن را درخواست کرد.

لاهه/خبرگزاری آنادولو

دادستانی کل هلند با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که برای یکی از نیروهای شبه‌نظامی پیشین وابسته به رژیم سوریه، درخواست 30 سال زندان ارائه کرده است.

این فرد متهم است که در زمان فعالیت در مراکز بازداشت رژیم بشار اسد، به طور سیستماتیک علیه غیرنظامیان سوری مرتکب شکنجه، تجاوز و سایر جرایم جنسی شده است.

بر اساس جزئیات این پرونده، متهم در سال‌های 2013 و 2014 میلادی در منطقه «سلمیه» واقع در شرق حومه استان حما، به عنوان منشی دادگاه فعالیت داشته است. اما تحقیقات نشان می‌دهد که مسئولیت‌های او فراتر از امور اداری بوده و وی در بازجویی از غیرنظامیان بازداشت‌شده و اعمال شکنجه علیه شرکت‌کنندگان در اعتراضات مسالمت‌آمیز سوریه مشارکت مستقیم داشته است.

وی در سال 2021 در شهر «دروتن» هلند ساکن شده بود، اما توسط تعدادی از پناهجویان سوری که پیش‌تر قربانی او بودند، شناسایی شد.

این متهم اکنون با 25 مورد اتهام جنایی در چارچوب «جنایت علیه بشریت» روبرو است. اگرچه او تمامی اتهامات را رد کرده، اما دادستانی با استناد به شهادت قربانیان، سنگین‌ترین مجازات را درخواست کرده است. انتظار می‌رود رای نهایی دادگاه لاهه در تاریخ 9 ژوئن 2026 صادر شود.

