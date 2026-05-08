درخواست پاکستان از سنگاپور برای بازگشت ملوانان ایرانی و پاکستانی وزیر امور خارجه پاکستان خواستار حمایت سنگاپور برای بازگشت امن 31 ملوان پاکستانی و ایرانی کشتی‌های توقیف‌ شده توسط ایالات متحده شد.

آنکارا / خبرگزاری آنادولو



محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان، اعلام کرد که در گفت‌وگوی تلفنی با ویویان بالاکریشنان، همتای سنگاپوری خود، خواستار حمایت این کشور برای بازگرداندن امن ملوانان پاکستانی و ایرانی کشتی‌های توقیف‌شده توسط ایالات متحده شده است.

وی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که وضعیت 11 ملوان پاکستانی و 20 ملوان ایرانی کشتی‌های توقیف‌ شده توسط آمریکا که در نزدیکی آب‌های سرزمینی سنگاپور قرار داشتند، محور اصلی این مکالمه بوده است.

وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد که اسلام‌آباد انتظار دارد دولت سنگاپور تسهیلات لازم را برای بازگشت این 31 ملوان به کشورهای متبوعشان فراهم کند.



دار همچنین خاطرنشان کرد که وزارت امور خارجه پاکستان در هماهنگی کامل با مقامات ایالات متحده قرار دارد و این موضوع را در تماس با عباس عراقچی، همتای ایرانی خود نیز در میان گذاشته است تا امنیت و بازگشت سریع این افراد تضمین شود.

