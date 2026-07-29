رئیس‌جمهور اوکراین پس از دیدار با دونالد ترامپ، بر نیاز مبرم کشورش به سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت تاکید کرد.

درخواست زلنسکی از ترامپ برای تحویل فوری موشک‌های پاتریوت پیش از آغاز زمستان رئیس‌جمهور اوکراین پس از دیدار با دونالد ترامپ، بر نیاز مبرم کشورش به سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت تاکید کرد.

آنکارا/خبرگزاری آنادولو



ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین پس از دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خواستار گنجانده شدن سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت در بسته کمک‌های زمستانی آمریکا به اوکراین شد و تاکید کرد که کی‌یف از دیروز به این موشک‌ها نیاز داشته است.

زلنسکی اعلام کرد که اوکراین درخواست دریافت 300 موشک پاتریوت تا پیش از آغاز فصل زمستان را مطرح کرده است.

وی افزود که ترامپ وعده کمک داده، اما توضیح داده است که آمریکا نیز به دلیل درگیری با ایران به این موشک‌ها نیاز دارد.

رئیس‌جمهور اوکراین اظهار داشت که ترامپ در دیدار دوجانبه، با اعطای مجوز تولید سامانه‌های پاتریوت در داخل اوکراین رویکردی مثبت داشته است، هرچند راه اندازی خط تولید این موشک‌ها بین 1 تا 5 سال زمان خواهد برد.

وی با اشاره به استفاده روسیه از 30 تا 40 موشک بالستیک در هر حمله گسترده علیه اوکراین، تاکید کرد کی‌یف آماده است در ازای دریافت پاتریوت، دانش و تخصص نظامی خود را با آمریکا به اشتراک بگذارد. همچنین طرح تبدیل موشک‌های بالستیک اوکراینی به موشک‌های پدافندی مشابه پاتریوت به عنوان گزینه‌ای سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر در حال بررسی است.

زلنسکی روابط فعلی با ترامپ را سازنده‌تر و به دور از احساسات توصیف کرد و افزود در این دیدار توضیح داده که حملات اوکراین به کریمه با هدف قطع منابع سوخت نظامیان روس صورت می‌گیرد که منجر به کاهش حمایت از جنگ در نظرسنجی‌های روسیه شده است.

رئیس‌جمهور اوکراین همچنین از احتمال سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه ترامپ، طی دو هفته آینده به کی‌یف برای بررسی ازسرگیری مذاکرات صلح خبر داد، اما تاکید کرد ولادیمیر پوتین تمایلی به آتش‌بس ندارد.

وی در پایان مدعی شد روسیه همچنان از ایران سلاح دریافت می‌کند، در حال آماده‌سازی برای به‌کارگیری 30 هزار نیروی نظامی کره شمالی است و به صورت مخفیانه تدارک بسیج 500 هزار نیروی نظامی جدید را می‌بیند.

