Dildar Baykan Atalay, Halil Silahşör
11 آوریل 2026•بهروزرسانی: 11 آوریل 2026
واشینگتن/ خبرگزاری آنادولو
جیمی راسکین، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، در اقدامی رسمی از پزشک کاخ سفید خواست تا وضعیت تواناییهای ذهنی و شناختی دونالد ترامپ را مورد بررسی دقیق قرار دهد. وی اظهارات رئیسجمهور در خصوص تنشها و جنگ با ایران را «نگرانکننده» توصیف کرد.
راسکین در نامهای خطاب به «شان باربابلا»، پزشک کاخ سفید، تصریح کرد: «در شرایطی که کشور ما در وضعیت جنگی قرار دارد، بهویژه جنگی که بدون اعلام یا تأیید کنگره و توسط شخص رئیسجمهور آغاز شده است، مردم آمریکا باید اطمینان حاصل کنند که فرمانده کل قوا از ظرفیت شناختی لازم برای انجام وظایف بنیادین خود برخوردار است».
ضربالاجل برای ارائه گزارش پزشکی در این درخواست رسمی، راسکین تا تاریخ 24 آوریل به دکتر باربابلا فرصت داده است تا معاینات شناختی لازم را بر روی ترامپ انجام داده، نتایج را استخراج و گزارش مفصلی را به کنگره ارائه دهند.
زمزمههای استفاده از متمم 25 قانون اساسی این اقدام در حالی صورت میگیرد که پیش از این نیز برخی نمایندگان دموکرات خواستار استیضاح ترامپ یا فعالسازی متمم 25 قانون اساسی آمریکا شده بودند. بر اساس این متمم، در صورتی که عدم صلاحیت یا توانایی رئیسجمهور برای اداره امور کشور محرز شود، وی از سمت خود برکنار خواهد شد. منتقدان معتقدند تصمیمات ناگهانی و لحن ترامپ در قبال بحرانهای خاورمیانه، نشانههایی از عدم ثبات در تصمیمگیریهای کلان ملی است.