درخواست تایلند از ایران برای تضمین عبور امن 8 کشتی محصور در تنگه هرمز

آنکارا/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش خبرگزاری آنادولو به نقل از شبکه تلویزیونی «تای پی‌بی‌اس ورلد» (Thai PBS World)، سیهاساک پوانگکتکئو، وزیر امور خارجه تایلند و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست وزرای امور خارجه بریکس در دهلی‌نو، پایتخت هند، با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه تایلند در این دیدار از عراقچی خواست تا امنیت و امکان عبور مطمئن 8 کشتی تحت پرچم تایلند را که در تنگه هرمز محصور مانده‌اند، تأمین و تضمین کند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز در پاسخ، ضمن ابراز درک نگرانی‌های تایلند، بر اهمیت بازگشایی و تردد عادی در این آبراه راهبردی در سریع‌ترین زمان ممکن تاکید کرد.



همچنین پوانگکتکئو اعلام کرد که تایلند به زودی کمک‌های بشردوستانه خود شامل تجهیزات و محموله‌های پزشکی را از طریق عمان به ایران ارسال خواهد کرد.

