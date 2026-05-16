درخواست تایلند از ایران برای تضمین عبور امن 8 کشتی محصور در تنگه هرمز

Dildar Baykan Atalay, Halil Silahşör
16 مه 2026•بهروزرسانی: 16 مه 2026
آنکارا/ خبرگزاری آنادولو
به گزارش خبرگزاری آنادولو به نقل از شبکه تلویزیونی «تای پیبیاس ورلد» (Thai PBS World)، سیهاساک پوانگکتکئو، وزیر امور خارجه تایلند و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در حاشیه نشست وزرای امور خارجه بریکس در دهلینو، پایتخت هند، با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.
بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه تایلند در این دیدار از عراقچی خواست تا امنیت و امکان عبور مطمئن 8 کشتی تحت پرچم تایلند را که در تنگه هرمز محصور ماندهاند، تأمین و تضمین کند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران نیز در پاسخ، ضمن ابراز درک نگرانیهای تایلند، بر اهمیت بازگشایی و تردد عادی در این آبراه راهبردی در سریعترین زمان ممکن تاکید کرد.
همچنین پوانگکتکئو اعلام کرد که تایلند به زودی کمکهای بشردوستانه خود شامل تجهیزات و محمولههای پزشکی را از طریق عمان به ایران ارسال خواهد کرد.