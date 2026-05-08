درخواست ایران برای رد پیش‌نویس قطعنامه آمریکا درباره تنگه هرمز نماینده دائم ایران در سازمان ملل با «سیاسی» خواندن پیش‌نویس قطعنامه آمریکا و بحرین، خواستار رد آن از سوی اعضای شورای امنیت شد.

نیویورک/ خبرگزاری آنادولو



امیرسعید ایروانی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، پیش‌نویس قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده و بحرین در مورد تنگه هرمز را «سیاسی» توصیف کرد و از اعضای این نهاد خواست از تایید آن خودداری کنند.

ایروانی در گفتگو با خبرنگاران، این پیش‌نویس را «یک‌جانبه و با انگیزه‌های سیاسی» خواند و تاکید کرد که اقدامات آمریکا در تضاد با اهداف اعلام‌شده این کشور بوده و تنها به تشدید تنش‌ها و بی‌ثباتی در منطقه منجر می‌شود.



وی با بیان اینکه راهکار اصلی وضعیت فعلی، پایان دادن به جنگ است، افزود: «آمریکا به جای این کار، تحت پوشش آزادی کشتیرانی، به دنبال تحمیل قطعنامه‌ای ناقص برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات غیرقانونی خود است.»

نماینده ایران همچنین خاطرنشان کرد که این پیش‌نویس به دلیل نادیده گرفتن حملات آمریکا و اسرائیل، فاقد بی‌طرفی و اعتبار لازم است. در مقابل، مایک والتز، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل، ضمن دفاع از این طرح مدعی شد که اقدامات ایران در تنگه هرمز ناقض قوانین بین‌المللی است.

