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07 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 07 ژوئیه 2026
آنکارا/خبرگزاری آنادولو
مارک روته، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در نشست «صنایع دفاعی» در حاشیه سیوششمین اجلاس سران کشورهای عضو در آنکارا، گفت که این ائتلاف با اضافه شدن دهمین فروند هواپیمای ایرباس (A330)، توانمندیهای خود در حوزه قدرت هوایی را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
روته با اشاره به اینکه این نشست بستری برای گردهمآوردن ناتو و صنایع دفاعی است، تصریح کرد: این رویداد همچنین فرصت مناسبی برای کشورهای عضو فراهم میکند تا ظرفیتهای صنعتی و نوآوریهای خود را به نمایش بگذارند.
دبیرکل ناتو اظهار داشت که این ائتلاف امروز دستاوردهای قابلتوجهی برای ارائه دارد و یادآور شد: یک سال پیش، رهبران کشورهای عضو در اجلاس لاهه متعهد شدند که سرمایهگذاریهای دفاعی خود را افزایش داده و تا سال 2035 هزینههای دفاعی را به پنج درصد تولید ناخالص داخلی برسانند.
روته با اشاره به پیشرفتهای قابلتوجه در این زمینه گفت: کشورهای عضو بر افزایش تولیدات دفاعی و توسعه نوآوریهای نظامی به توافق رسیدهاند. امروز صنایع دفاعی آمریکای شمالی و اروپا با همکاری نزدیک، نسل جدیدی از توانمندیهای نظامی را توسعه میدهند؛ توانمندیهایی که در چارچوب ناتو شکل میگیرند و حاصل همکاری چندین کشور هستند، نه صرفا یک عضو.
روته نخستین اعلام مهم این روز را معرفی یک سامانه جدید برای سوخترسانی هوایی و انتقال سریع تجهیزات نظامی عنوان کرد و گفت که این پروژه نقش مهمی در تقویت قدرت هوایی و بازدارندگی دفاعی ناتو خواهد داشت.
وی همچنین اعلام کرد که چند کشور عضو ناتو امروز بهطور رسمی پیوستن دهمین فروند هواپیمای هواپیمای ایرباس (A330) به ناوگان چندملیتی سوخترسان و ترابری چندمنظوره ناتو را اعلام خواهند کرد؛ اقدامی که این ائتلاف را به تشکیل ناوگانی متشکل از 12 فروند از این هواپیماها نزدیکتر میکند.
دبیرکل ناتو همچنین از آغاز یک پروژه چندملیتی جدید با محوریت هواپیمای ایرباس (A400M) خبر داد و گفت: این طرح، ظرفیت راهبردی حملونقل هوایی ناتو را در سطح جهانی به شکل قابلتوجهی افزایش خواهد داد.