دبیرکل ناتو با توصیف نخستین روز اجلاس آنکارا به‌عنوان «موفقیتی بزرگ» گفت که نتیجه این اجلاس، شکل‌گیری ناتویی بسیار قدرتمندتر و در درون آن، اروپایی بسیار قوی‌‌تر خواهد بود.

دبیرکل ناتو: نخستین روز اجلاس آنکارا موفقیتی بزرگ بود دبیرکل ناتو با توصیف نخستین روز اجلاس آنکارا به‌عنوان «موفقیتی بزرگ» گفت که نتیجه این اجلاس، شکل‌گیری ناتویی بسیار قدرتمندتر و در درون آن، اروپایی بسیار قوی‌‌تر خواهد بود.

بروکسل/ خبرگزاری آنادولو

مارک روته، دبیرکل ناتو نخستین روز اجلاس آنکارا را «یک موفقیت بزرگ» توصیف کرد و گفت: در نتیجه ناتویی بسیار قدرتمند‌تر و در درون آن نیز ارواپایی بسیار قدرتمند‌تر شکل‌ می‌گیرد.

روته در دومین روز اجلاس سران ناتو در آنکارا، پیش از آغاز نشست اصلی «شورای آتلانتیک شمالی» که با حضور سران کشورها و دولت‌های عضو برگزار می‌شود، با خبرنگاران گفت‌وگو کرد.

وی با قدردانی از رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، دولت ترکیه و مردم آنکارا اظهار داشت: واقعاً از این موضوع قدردانی می‌کنیم. این اجلاس بسیار مهم است و شما میزبانانی بسیار مهربان هستید.

روته با اشاره به اینکه اجلاس سال گذشته در لاهه بیشتر بر برنامه‌ریزی و تعیین اهداف متمرکز بود، تأکید کرد که اجلاس آنکارا بر اجرای این اهداف و تحقق آنها تمرکز دارد.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت هزینه‌های دفاعی و سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی در سراسر ائتلاف گفت: دیروز یک موفقیت بزرگ بود. آغازی بسیار قدرتمند رقم خورد، قراردادهای جدید بسیاری امضا شد و تعهدات تازه فراوانی اعلام شد.

دبیرکل ناتو با اشاره به دیدگاه آمریکا اظهار داشت که هدف ایجاد توازن بیشتر در هزینه‌های دفاعی میان متحدان محقق شده است و افزود: در مسیر تحقق هدف اختصاص 5 درصد از تولید ناخالص داخلی به دفاع، امسال تاکنون به سطح 4 درصد رسیده‌ایم که واقعاً پیشرفتی فوق‌العاده است. البته این تنها به دلیل رئیس‌جمهور ترامپ نبود.

وی ادامه داد: تهدید ناشی از روسیه نیز یکی از عوامل مهم این روند است. اما باید صادقانه بگویم که تشویق رئیس‌جمهور ترامپ به متحدان اروپایی و کانادا برای افزایش هزینه‌های دفاعی واقعاً مؤثر بود و اکنون نتایج آن را مشاهده می‌کنیم.

روته با تأکید بر اینکه «در نهایت، ناتویی بسیار قدرتمندتر و در درون آن اروپایی بسیار قدرتمندتر شکل می‌گیرد»، درباره نشست امروز نیز گفت: انتظار دارم متحدان امروز دو موضوع را به‌طور صریح تأیید کنند. نخست اینکه ایران هرگز نباید به توانایی دستیابی به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. دوم نیز اصل آزادی کشتیرانی است. باز بودن کامل تنگه هرمز از نظر راهبردی اهمیت بسیار بالایی دارد و این موضوع برای هر 32 عضو ناتو حیاتی است.»

روته درباره بیانیه پایانی اجلاس و موضع آن در قبال روسیه نیز اظهار داشت: امروز نیز انتظار دارم متحدان به‌طور مشترک تأیید کنند که روسیه در بلندمدت تهدیدی علیه قلمرو ناتو به شمار می‌رود. انتظار دارم این موضوع به‌طور صریح در اسناد ثبت شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره حملات اخیر آمریکا علیه ایران گفت: به نظر من این اقدام کاملاً ضروری بود، زیرا در حالی که آتش‌بس برقرار بود، شاهد بودیم که ایران عملاً این آتش‌بس را نقض کرد. دیروز نیز دیدیم که در حملات علیه کشتی‌ها چه اتفاقی رخ داد. بنابراین بسیار مهم بود که آمریکا با قدرت و قاطعیت واکنش نشان دهد.

روته در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات ترامپ مبنی بر احتمال خروج نیروهای آمریکایی از اروپا و تمایل وی برای بازپس‌گیری کنترل گرینلند گفت: او کاملاً به تعهد آمریکا نسبت به ناتو پایبند است و در این زمینه هیچ تردیدی ندارم. البته همان‌طور که در گذشته نیز وجود داشت، امروز هم این انتظار وجود دارد که متحدان سهم بیشتری از مسئولیت‌ها را بر عهده بگیرند.

وی افزود: با این حال، تعهد آمریکا به ناتو قطعی است، زیرا ناتو برای منافع خود آمریکا نیز ضروری است. برای مثال، ناتو نقش مهمی در جلوگیری از نزدیک شدن زیردریایی‌های هسته‌ای روسیه به سواحل آمریکا دارد. آمریکا برای حفظ امنیت خود باید امنیت اقیانوس اطلس، اروپا و منطقه قطب شمال را تضمین کند. از این رو، تعهد واشنگتن به ناتو کامل و قاطع است. اکنون خبر خوب و بزرگ‌ترین دستاورد امروز این است که این وضعیت برای ولادیمیر پوتین یک شکست و برای رئیس‌جمهور ترامپ یک پیروزی محسوب می‌شود، زیرا کشورهای اروپایی و کانادا دقیقاً همان کاری را انجام می‌دهند که او مدت‌هاست خواستار آن بوده است.