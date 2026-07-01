دبیرکل ناتو با تاکید بر اهمیت راهبردی ترکیه در این ائتلاف، گفت که آنکارا یکی از قدرتمندترین، مجهزترین و آموزش‌دیده‌ترین ارتش‌های ناتو را در اختیار دارد.

دبیرکل ناتو: ترکیه یکی از قدرتمندترین ارتش‌های ائتلاف را در اختیار دارد دبیرکل ناتو با تاکید بر اهمیت راهبردی ترکیه در این ائتلاف، گفت که آنکارا یکی از قدرتمندترین، مجهزترین و آموزش‌دیده‌ترین ارتش‌های ناتو را در اختیار دارد.

بروکسل/خبرگزاری آنادولو

مارک روته، دبیرکل ناتو در گفت‌وگو با خبرنگار آنادولو، با تاکید بر اهمیت راهبردی ترکیه در این ائتلاف، گفت: ترکیه یکی از قدرتمندترین، مجهزترین و آموزش‌دیده‌ترین ارتش‌های ناتو را در اختیار دارد و ظرفیت گسترده صنایع دفاعی ترکیه نیز یک مزیت مهم به شمار می‌رود.

روته در آستانه اجلاس ناتو که قرار است هفتم و هشتم ژوئیه در آنکارا برگزار شود، درباره انتظارات از این نشست، چالش‌های پیش روی ائتلاف و نقش ترکیه در ناتو توضیحاتی را ارائه داد.

او ابراز امیدواری کرد که اجلاس آنکارا به‌عنوان نشستی شناخته شود که در آن تعهدات پیشین به مرحله اجرا درآمده‌اند. به گفته روته، سه محور اصلی این اجلاس شامل افزایش هزینه‌های دفاعی، تداوم حمایت از اوکراین و ایجاد «ناتوی 0.3» با محوریت تقویت نقش اروپا در یک ائتلاف نیرومندتر خواهد بود.

دبیرکل ناتو با اشاره به اختصاص حدود 250 میلیارد دلار منابع دفاعی اضافی از سوی کشورهای اروپایی و کانادا طی دو سال گذشته، گفت: افزایش بودجه به‌تنهایی کافی نیست و کشورهای عضو باید نیروی انسانی لازم را تامین کرده و ظرفیت تولید صنایع دفاعی خود را نیز به‌سرعت افزایش دهند.

روته با بیان اینکه ظرفیت تولید و زمان تحویل تجهیزات دفاعی همچنان پاسخگوی نیازهای ناتو نیست، افزود: ترکیه با برخورداری از حدود سه هزار شرکت دفاعی، در این زمینه از جایگاه مهمی برخوردار است. افزایش تولید صنایع دفاعی یکی از مهم‌ترین موضوعات مجمع صنایع دفاعی ناتو خواهد بود که در نخستین روز اجلاس آنکارا برگزار می‌شود.

وی در ادامه گفت که ترکیه از سال 1952 عضو ناتو است و امروز یکی از قدرتمندترین ارتش‌های این ائتلاف را در اختیار دارد. به گفته او، نیروهای مسلح ترکیه از تجهیزات پیشرفته و آموزش مناسب برخوردارند و زیرساخت گسترده صنایع دفاعی این کشور، شامل شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک، نقش مهمی در توسعه فناوری‌های جدید ایفا می‌کند.

روته همچنین با اشاره به بازدید خود از شرکت صنایع دفاعی «آسلسان» تصریح کرد: همکاری شرکت‌های ترکیه‌ای با صنایع دفاعی اروپا و آمریکا، نمونه‌ای مهم از مشارکت راهبردی مورد نیاز ناتو است.

دبیرکل ناتو در پایان تاکید کرد: این ائتلاف با رویکرد امنیتی 360 درجه به تهدیدها می‌نگرد و علاوه بر روسیه، مقابله با تروریسم را نیز از اولویت‌های اساسی خود می‌داند. ارزیابی‌ها و اطلاعات ارائه‌شده از سوی مقامات سیاسی و نظامی ترکیه در این زمینه، برای امنیت کل ائتلاف اهمیت حیاتی دارد.