دبیرکل ناتو: ترکیه شاهد انقلاب در صنایع دفاعی بوده است

Büşranur Keskinkılıç, Sümeyye Dilara Dinçer
22 آوریل 2026•بهروزرسانی: 22 آوریل 2026
آنکارا / خبرگزاری آنادولو
مارک روته، دبیرکل ناتو در بازدید از شرکت صنایع دفاعی ترکیه «آسلسان» با تأکید بر اهمیت تولید در صنعت دفاعی، گفت: ترکیه شاهد انقلاب در صنایع دفاعی بوده است.
روته افزود: میتوان درسهای زیادی از پیشرفت ترکیه در بخش صنایع دفاعی آموخت.
او با تأکید بر اهمیت تسریع تولید در صنعت دفاعی و در عین حال ارتقای نوآوری، گفت: این یکی از مهمترین اولویتهای ناتو است. همچنین این موضوع یکی از موارد کلیدی دستور کار اجلاس ناتو خواهد بود که قرار است در ماه ژوئیه در آنکارا برگزار شود.
روته با بیان اینکه سیستمهای دفاعی قوی برای امنیت مورد نیاز هستند، گفت: ما به بهترین مهارتها نیاز داریم، باید جدیدترین فناوریها را در کار خود ادغام کنیم. بنابراین، به خلاقترین و نوآورترین ذهنها نیاز داریم. به همین دلیل است که من از حضور شما در اینجا و اینکه شما جوانان، کار در صنعت دفاعی را انتخاب کردهاید، بسیار خوشحالم. هر کاری که شما اینجا انجام میدهید به تضمین امنیت ترکیه کمک میکند و همچنین از امنیت کشورهایی که ترکیه را به عنوان یک متحد بسیار ارزشمند میبینند، محافظت میکند.
دبیر کل ناتو خاطرنشان کرد که «ترکیه یک انقلاب در صنعت دفاعی را تجربه کرده است» و تأکید کرد که آسلسان در خط مقدم این انقلاب قرار دارد.
روته با تأکید بر اهمیت ادامه این تلاش و افزایش سریعتر تولید، ارزیابی کرد که آنها در رابطه با روسیه، چین و ایران «با خطرات بزرگی» روبرو هستند.
او با یادآوری اینکه ناتو با موفقیت موشکهای بالستیک شلیک شده از ایران را که وارد حریم هوایی ترکیه شده بودند، رهگیری کرد، اظهار داشت: ناتو برای چنین تهدیدهایی آماده است و همیشه آنچه را که برای دفاع از ترکیه و همه متحدانش لازم است، انجام خواهد داد.
دبیرکل ناتو با بیان اینکه تضمین امنیت یک میلیارد نفر در اروپا و آمریکای شمالی صرفاً مسئولیت ناتو و ارتشهای متحد نیست، افزود: این بخش نیز در این زمینه مسئولیت دارد. رهبران سیاسی ما در ناتو متعهد به افزایش هزینههای دفاعی شدهاند و در واقع اکنون منابع بیشتری به بخش دفاعی اختصاص داده میشود که یک پیشرفت بزرگ است.