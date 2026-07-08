دبیرکل ناتو از نقش ترامپ در افزایش بودجه دفاعی ائتلاف و سیاستش در قبال ایران تمجید کرد

Selen Valente Rasquinho
08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
بروکسل/ خبرگزاری آنادولو
مارک روته، دبیرکل ناتو در دومین روز سیوششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا، در نشست خبری مشترک با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از نقش وی در افزایش هزینههای دفاعی متحدان ناتو و سیاست آمریکا در قبال ایران تمجید کرد.
روته با اشاره به حملات آمریکا علیه ایران گفت این اقدامات توان هستهای و موشکی ایران را تضعیف کرده و برای امنیت اسرائیل، خاورمیانه، آمریکا و جهان اهمیت داشته است.
وی افزود: در حالی که تلاش میشد این روند به یک راهحل مسالمتآمیز منتهی شود، ایران روز گذشته به کشتیها حمله کرد. به همین دلیل، اقدامی که دیشب انجام دادید کاملاً ضروری بود. این پاسخی بسیار قاطع بود و من در این زمینه از شما حمایت میکنم.
دبیرکل ناتو خطاب به ترامپ گفت: دستاورد شما واقعاً یک پیروزی بزرگ است و میخواهم بار دیگر این را تکرار کنم.
روته همچنین اعلام کرد که کانادا و متحدان اروپایی ناتو در سالهای 2025 و 2026 در مقایسه با سال 2024، مجموع هزینههای دفاعی خود را 258 میلیارد دلار افزایش دادهاند.
وی افزود که خریدها و سرمایهگذاریهای این کشورها در صنایع دفاعی آمریکا، از ایجاد و حفظ حدود 200 هزار فرصت شغلی در ایالات متحده نیز حمایت کرده است.
روته در پایان تأکید کرد: من بر این باورم که اگر شما در این جایگاه نبودید، هیچیک از این اتفاقات رخ نمیداد. البته روسیه نیز در این روند نقش داشته، اما تأثیر شما بسیار بزرگ بوده است. این واقعاً یک پیروزی بزرگ است و شما آن را محقق کردید.