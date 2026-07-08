دبیرکل ناتو: اجلاس بسیار موفقی را در آنکارا برگزار کردیم

08 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 08 ژوئیه 2026
بروکسل/ خبرگزاری آنادولو
مارک روته، دبیرکل ناتو در نشست خبری پس از سی و ششمین اجلاس سران ناتو در آنکارا، گفت: در آنکارا که با میزبانی عالی رئیسجمهور اردوغان برگزار شد، تعهداتی که یک سال پیش در لاهه داده شده بود، اکنون وارد مرحله اجرا شده است.
روته اظهار داشت: ما یک اجلاس بسیار موفق را در آنکارا به پایان رساندیم.
او با یادآوری اینکه در اجلاس سال گذشته لاهه، متحدان تصمیمات تاریخی برای تقویت اتحاد گرفتند، گفت: پیام این اجلاس ساده است: ناتو در حال تولید نتیجه است.
روته اظهار داشت: سرمایهگذاریهای دفاعی همچنان در حال افزایش است، قابلیتهای نظامی جدید در حال توسعه هستند و تولید در صنعت دفاعی در حال افزایش است.
او افزود که متحدان در اروپا و کانادا مسئولیت بیشتری را برای امنیت مشترک بر عهده میگیرند.
روته گفت: متحدان پیشرفت قابل توجهی در جهت هدف خود برای اختصاص 5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود به دفاع تا سال 2035 داشتهاند و هزینههای اصلی دفاعی و سرمایهگذاریها برای تقویت امنیت همچنان در حال افزایش است.
او تصریح کرد که این صرفاً به معنای صرف هزینههای بیشتر نیست، بلکه به معنای تجهیز نیروهای مسلح به قابلیتهایی است که در جهانی به طور فزاینده خطرناک به آنها نیاز دارند.
روته با اشاره به اینکه بیش از 50 میلیارد دلار توافقنامه جدید تدارکاتی در یک روز در مجمع صنعت دفاعی اجلاس ناتو امضا شد، تأکید کرد که تسریع تولید، رفع موانع در صنعت دفاعی، افزایش تابآوری و سرمایهگذاری در نوآوری از جمله اولویتها هستند.
او همچنین خاطرنشان کرد که گامهای جدیدی در زمینههای فناوری مانند هوش مصنوعی و زیرساختهای ابری نبرد فراآتلانتیکی قابل تعامل برداشته میشود.
روته با تأکید بر اینکه حمایت از اوکراین ادامه خواهد یافت، اظهار داشت که متحدان متعهد شدهاند که امسال و سال آینده حداقل 70 میلیارد یورو تجهیزات نظامی، کمک و پشتیبانی آموزشی به اوکراین ارائه دهند.
او افزود: سران همچنین در مورد نوسازی و آمادهسازی آینده این اتحاد توافق کردند. متحدان در اروپا و کانادا در کنار ایالات متحده مسئولیت بیشتری در دفاع از این اتحاد بر عهده خواهند گرفت.