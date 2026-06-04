04 ژوئن 2026•بهروزرسانی: 04 ژوئن 2026
بیروت/ خبرگزاری آنادولو
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله مذاکرات لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا را «شرمآور» توصیف کرده و با رد آتشبس، تاکید کرد که تا زمان خروج اسرائیل از خاک لبنان، به مبارزه ادامه خواهند داد.
او در پیامی که به مناسبت سالگرد درگذشت آیتالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، منتشر شد، اظهار داشت: نتیجه مذاکرات مستقیم بیهوده، تحقیرآمیز و شرم آور انجام شده از جانب لبنان به طور کامل و مطلق توسط بخش بزرگی از مردم لبنان مردود است.
قاسم در مورد توافق «آتشبس مشروط» که بین لبنان و اسرائیل حاصل شد، خاطرنشان کرد که پایبندی حزبالله به آتشبس و عقبنشینی نیروهایش از جنوب در حالی که حملات اسرائیل ادامه دارد، به معنای «تسلیم و شکست» بوده و این امر «غیرممکن» است.