دادگاه پاریس، شرکت «لافارژ» را به اتهام «تامین مالی گروه تروریستی» مجرم شناخت

پاریس/ خبرگزاری آنادولو

دادگاه کیفری پاریس، شرکت سیمان فرانسوی لافارژ را به جرم «تأمین مالی گروه تروریستی» در ارتباط با فعالیت‌هایش در سوریه طی سال‌های 2013-2014 مجرم شناخت.

ایزابل پرووست-دسپره، قاضی دادگاه، اظهار داشت که لافارژ با ادامه عملیات خود در سوریه در آن دوره، «انتخابی» انجام داده است.

او افزود که تصمیم به تأمین مالی گروه‌های تروریستی تحت عنوان «پرداخت‌های امنیتی» طی جلسه‌ای در سپتامبر 2012 گرفته شده و این شرکت در چارچوب جرایم مورد بحث، پرداخت‌هایی بالغ بر 5.6 میلیون یورو به سه گروه مسلح در منطقه، از جمله داعش، انجام داده است.

دادگاه، لافارژ و هشت نفر دیگر را در رابطه با فعالیت‌هایشان در سوریه به جرم «تأمین مالی یک گروه تروریستی» مجرم شناخت.