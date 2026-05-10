دادگاه سوریه اتهامات علیه عاطف نجیب را در چارچوب جنایات جنگی بررسی کرد دادگاه سوریه اعلام کرد اتهامات مطرح‌شده علیه عاطف نجیب از جمله قتل، شکنجه و سرکوب اعتراضات، در چارچوب «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» بررسی می‌شود.

دمشق/خبرگزاری آنادولو

عاطف نجیب، پسر خاله بشار اسد و رئیس سابق شعبه امنیت سیاسی درعا که امروز برای دومین بار در سوریه در برابر قاضی حاضر شد، با اتهاماتی روبرو است که به عنوان «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» در نظر گرفته می‌شوند.

در جلسه‌ای که در کاخ دادگستری دمشق برگزار شد، قاضی اتهاماتی از جمله استفاده از خشونت شدید در سرکوب اعتراضات، قتل‌های خودسرانه، شکنجه، مشارکت در کشتارهای گسترده و نقش‌آفرینی در حملات به مسجد اموی و ساختار امنیتی-سیاسی حکومت را علیه او مطرح کرد.

هیئت قضایی اعلام کرد این اقدامات به معنای نقض حقوق بنیادین از جمله حق حیات، آزادی بیان و حقوق کودکان است و به همین دلیل پرونده در چارچوب «جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت» مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

عاطف نجیب در جلسه دادگاه تمامی اتهامات را رد کرد.

او در خصوص بازداشت کودکان در درعا مدعی شد که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته و گفت: «همان‌طور که مردم درعا از آن مطلع شدند، من هم همان‌گونه مطلع شدم».

گفتنی است، عاطف نجیب که طی سال‌های 2008 تا 2011 ریاست شاخه امنیت سیاسی در استان درعا را بر عهده داشت، به دلیل رفتارهای خشونت‌آمیز و تخلفات گسترده علیه مردم این منطقه در آغاز ناآرامی‌های سوریه شناخته می‌شود.