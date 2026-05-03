دادگاه اسرائیل بازداشت دو فعال ناوگان صمود را تمدید کرد

قدس/خبرگزاری آنادولر

بر اساس بیانیه سازمان حقوقی و حقوق بشری «عداله»، دادگاه صلح شهر اشکلون حکم داد که بازداشت دو فعال به نام‌های تیاگو آویلا و سیف ابو کشک تا 5 مه تمدید شود.

طبق این بیانیه، دادستانی اسرائیل خواستار تمدید 4 روزه بازداشت این فعالان شده و اتهاماتی از جمله «کمک به دشمن در زمان جنگ»، «ارتباط با عامل خارجی»، «عضویت و همکاری با سازمان تروریستی» و «انتقال اموال به سازمان تروریستی» را علیه آنان مطرح کرده است.

با این حال، دادگاه اسرائیل در نهایت با تمدید 2 روزه بازداشت این دو فعال موافقت کرد.

وکلای سازمان عداله در جلسه دادگاه تاکید کردند که روند بازداشت و رسیدگی قضایی این افراد «از نظر حقوقی معیوب و غیرقانونی» است.

این وکلا تصریح کردند که اسرائیل صلاحیت اعمال قوانین داخلی خود را علیه شهروندان خارجی در آب‌های بین‌المللی ندارد و اتهام‌های مطرح‌شده تحت عنوان «امنیتی»، در واقع اقدامی تلافی‌جویانه برای جلوگیری از فعالیت‌های بشردوستانه است.

وکلای مدافع همچنین اعلام کردند که این فعالان در اظهارات خود از بدرفتاری‌های شدید، از جمله ضرب‌وشتم، نگهداری در شرایط انفرادی و بسته شدن چشم‌ها برای چندین روز در دریا خبر داده‌اند؛ مواردی که به گفته آنان می‌تواند مصداق شکنجه باشد.

در این بیانیه همچنین آمده است که این فعالان که هنوز کیفرخواست رسمی علیه آنان تنظیم نشده و در زندان شیکما در اشکلون نگهداری می‌شوند، در اعتراض به شرایط خود دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

