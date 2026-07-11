مقامات ارشد آمریکایی گفتگوهای اخیر واشنگتن و تهران را «ثمر‌بخش» خواندند، اما تاکید کردند که ایران باید تعهدی آشکار درباره امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز ارائه دهد.

خواسته‌ آمریکا از ایران: تضمین امنیت کشتی‌رانی در تنگه هرمز و باز نگه داشتن این آبراه مقامات ارشد آمریکایی گفتگوهای اخیر واشنگتن و تهران را «ثمر‌بخش» خواندند، اما تاکید کردند که ایران باید تعهدی آشکار درباره امنیت تردد دریایی در تنگه هرمز ارائه دهد.

واشنگتن/ خبرگزاری آنادولو

دولت آمریکا از ایران خواسته است تا توقف حملات به کشتی‌ها و باز بودن تمامی خطوط کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز را به صورت عمومی و رسمی اعلام کند.

مقامات ارشد آمریکایی در گفتگویی تلفنی با خبرنگاران اظهار داشتند که ایران باید بیانیه‌ای صادر کرده و بپذیرد که تمامی کانال‌های عبوری تنگه هرمز باز هستند.

به گزارش رسانه‌های آمریکایی، یکی از این مقامات هشدار داده است که تهران یا باید این بیانیه رسمی را صادر کند یا منتظر عواقب ناگواری باشد.

این مقام افزود که ایران در پیام‌های خود به واشنگتن، حملات اخیر به کشتی‌های تجاری را ناشی از «نقص فنی و خطای سیستمی» عنوان کرده است.

مقامات کاخ سفید همچنین مدعی شدند که در حال حاضر یک نبرد قدرت واقعی میان تندروها و نیروهای واقع‌گرا در درون ساختار حاکمیت ایران جریان دارد.

این موضع‌گیری‌ها پس از حمله به 3 کشتی در هفته جاری در اطراف تنگه هرمز و متعاقباً حملات تلافی‌جویانه واشنگتن به اهدافی در داخل ایران مطرح می‌شود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این با اعلام حملات هوایی علیه ایران، پایان توافق آتش‌بس موقت ماه ژوئن میان دو کشور را رسماً اعلام کرده بود.

تنگه هرمز به عنوان شاه‌راه حیاتی تجارت انرژی در جهان شناخته می‌شود و بخش عمده‌ای از نفت و گاز طبیعی مایع دنیا از این مسیر عبور می‌کند.

