خطیب‌زاده: تهران آتش‌بس موقت را نمی‌پذیرد و به‌دنبال پایان جامع جنگ در منطقه است معاون وزیر امور خارجه ایران در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا با رد تمدید آتش‌بس موقت با آمریکا تأکید کرد تهران به‌دنبال پایان جامع جنگ در سراسر منطقه است.

استانبول/خبرگزاری آنادولو

سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه ایران که به آنتالیای ترکیه سفر کرده، گفت که تهران به دنبال پایان جامع جنگ در سراسر منطقه است.

خطیب‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگاران در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا، گفت: هرگونه آتش‌بس باید همه مناطق درگیری از لبنان تا دریای سرخ را دربر گیرد و این موضوع خط قرمز ایران محسوب می‌شود. چرخه درگیری‌ها باید برای همیشه متوقف شود.

او همچنین گفت که میانجی‌گری پاکستان در همین چارچوب و با هدف دستیابی به پایان کامل درگیری‌ها دنبال می‌شود.

خطیب‌زاده با اشاره به مساله تنگه هرمز، تصرح کرد: این گذرگاه دریایی همواره باز بوده و با وجود قرار داشتن در محدوده آب‌های سرزمینی ایران، در طول تاریخ در دسترس عبور و مرور بین‌المللی قرار داشته است.

او آمریکا و اسرائیل را "عامل بی‌ثباتی" در منطقه دانست و گفت که اقدامات این دو کشور بر تجارت جهانی و اقتصاد بین‌المللی تاثیر منفی گذاشته است.

معاون وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر تعهد تهران به باز نگه داشتن تنگه هرمز، افزود: در شرایط کنونی ممکن است ترتیبات جدیدی با در نظر گرفتن مسائل امنیتی، ایمنی عبور و ملاحظات زیست‌محیطی بررسی شود. دستیابی به راه‌حل پایدار و فاصله گرفتن آمریکا از مواضع حداکثری می‌تواند ثبات این مسیر راهبردی تجارت جهانی را تضمین کند.

گفتنی است، مجمع دیپلماسی آنتالیا از 17 تا 19 آوریل با حضور رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای مختلف برای بررسی چالش‌های جهانی و تنش‌های منطقه‌ای برگزار می‌شود.

