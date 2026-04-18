18 آوریل 2026•بهروزرسانی: 18 آوریل 2026
آنتالیا / خبرگزاری آنادولو
سعید خطیبزاده، معاون وزیر امور خارجه ایران در حاشیه «مجمع دیپلماسی آنتالیا 2026» در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه هنوز زمان برگزاری دور دوم مذاکرات با آمریکا مشخص نشده است، تاکید کرد: اگر واشنگتن خواهان بازگشایی تنگه هرمز است، باید رویکرد تهاجمی خود را کنار بگذارد و واقعیتها را بپذیرد.
خطیبزاده با تاکید بر اینکه ایران همچنان به مسیر دیپلماسی پایبند است، افزود: طرف مقابل باید از مطالبات حداکثری خود عقبنشینی کرده و با احترام به حقوق بینالملل، شرایط لازم برای نتیجهبخش شدن دیپلماسی را فراهم کند.
او با اشاره به اینکه تنگه هرمز از دیرباز باز بوده و در محدوده آبهای سرزمینی ایران قرار دارد، تصریح کرد: ایران همواره بر باز بودن این گذرگاه راهبردی تاکید داشته است.
معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین با انتقاد از اقدامات آمریکا، گفت: متاسفانه آمریکاییها تلاش کردهاند امنیت ایران را نقض کنند و ما نیز چارهای جز این نداشتیم که نشان دهیم یا امنیت برای همه خواهد بود یا برای هیچکس نخواهد بود.
وی افزود: عبور ایمن از تنگه هرمز با هماهنگی مقامهای ایرانی امکانپذیر است و اگر آمریکا شرایط آتشبس را نقض کند یا به تعهدات خود پایبند نباشد، با پیامدهای آن مواجه خواهد شد.
خطیبزاده همچنین با اشاره به مواضع متناقض مقامهای آمریکایی در شبکههای اجتماعی و اظهارات رسمی گفت: قضاوت درباره میزان انسجام این مواضع بر عهده مردم آمریکا است. طرف متجاوز باید بداند جنگ نتیجه مثبتی برای او نخواهد داشت. دوره استعمار به پایان رسیده و هیچ کشوری نمیتواند اراده خود را به دیگر ملتها تحمیل کند. اگر بار دیگر مسیر تجاوز انتخاب شود، تهران پاسخ قاطعی خواهد داد و در این زمینه تردیدی وجود ندارد.
معاون وزیر امور خارجه ایران درباره زمان برگزاری دور دوم مذاکرات تهران و واشنگتن نیز گفت: تا زمانی که چارچوب تفاهم نهایی نشود، نمیتوان تاریخی برای ادامه گفتوگوها اعلام کرد. ایران تمایلی به ورود به مذاکراتی که از پیش محکوم به شکست باشد یا بهانهای برای تشدید تنش ایجاد کند، ندارد.
او با قدردانی از حمایت کشورهای دوست از جمله ترکیه و جمهوری آذربایجان افزود: در سطح منطقهای و بینالمللی آگاهی فزایندهای نسبت به غیرقانونی بودن حملات علیه ایران و مشروع بودن دفاع این کشور وجود دارد.