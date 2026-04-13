خسارات گسترده به محیط‌ زیست ایران در حملات اخیر آمریکا-اسرائیل سازمان حفاظت محیط‌ زیست ایران اعلام کرد که در حملات آمریکا و اسرائیل به برخی مناطق و تاسیسات نفتی کشور، ۱۳ منطقه حفاظت‌شده در ۷ استان دچار آسیب شده و انتشار گسترده آلاینده‌ها، خسارات قابل توجه زیست‌محیطی به همراه داشته است.

استانبول/ خبرگزاری آنادولو

به گزارش «روابط عمومی سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران»، مناطق تحت مدیریت سازمان در هفت استان شامل هرمزگان، مرکزی، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، البرز و تهران مورد حمله و حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفت که ۱۳ منطقه حفاظت شده در این هفت استان ایران دچار آسیب از کم تا خیلی زیاد شده‌اند.

بر این اساس، کل حجم مواد نفتی دچار حریق در سه مجموعه از مخازن نفت تهران در شهران، شهرری و کوهک مجموعا بیش از ۳۶۰ هزار متر مکعب بوده است که در مجموع حجم معادل دی اکسید کربن منتشر شده ناشی از این حریق نزدیک به ۱ میلیون تن برآورد می شود، بررسی های کارشناسان نشان می‌دهد که در این حملات نزدیک به ۴ هزار تن ترکیبات آروماتیک یا ترکیبات آلی فرار که باعث تهدید جدی سلامت محیط زیست می شود، انتشار یافته است.

در ادامه گزارش فوق تصریح شد: علاوه بر این حملات اسرائیل به مخازن سوخت فردیس البرز نیز بالغ بر ۵۳ هزار تن دی اکسید کربن وارد جو کرده و منجر به انتشار حدود ۲۲۰ تن ترکیبات آروماتیک شده است.