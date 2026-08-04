استانبول/ خبرگزاری آنادولو

یحیی سریع، سخنگوی حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن در پلتفرم رسانه‌ اجتماعی شرکت آمریکایی «ایکس» اعلام کرد که با یک پهپاد کامیکازه به یک «هدف حساس» در فرودگاه نجران در جنوب عربستان سعودی حمله کرده‌اند.

سریع ادعا کرد که این حمله در پاسخ به نقض حریم هوایی شهرهای صعده و حجه توسط پهپادهای عربستان سعودی انجام شده است.

سخنگوی حوثی‌ها با ادعای اینکه این حمله با موفقیت به هدف خود رسیده است، گفت: به دشمن سعودی تأکید می‌کنیم که هیچ نقض حریم هوایی ما بدون مجازات نخواهد ماند.