13 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 13 ژوئیه 2026
استانبول/ خبرگزاری آنادولو
یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثیها که تحت حمایت ایران قرار دارند، در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای عربستان سعودی حمله هوایی به فرودگاه بینالمللی صنعا انجام دادهاند.
وی مدعی شد که این حمله هوایی به روند کاهش تنش در منطقه پایان داده است.
سریع همچنین تأکید کرد که این حمله بیپاسخ نخواهد ماند و عربستان سعودی باید پیامدهای این اقدام را بپذیرد.
طاهر العقیلی، وزیر دفاع یمن نیز ساعاتی پیش اعلام کرد که هواپیماهای ایران حریم هوایی این کشور را نقض کردهاند و در برابر این نقضها پاسخ خواهند داد.