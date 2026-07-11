مقام‌های روسیه اعلام کردند که در پی حمله پهپادی به چهار کشتی در خلیج تاگانروگ، یک ملوان جان خود را از دست داده است.

حمله پهپادی به چهار کشتی در خلیج تاگانروگ روسیه؛ یک ملوان کشته شد مقام‌های روسیه اعلام کردند که در پی حمله پهپادی به چهار کشتی در خلیج تاگانروگ، یک ملوان جان خود را از دست داده است.

مسکو/خبرگزاری آنادولو

یوری سلیوسار، فرماندار منطقه روستوف روسیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که چهار کشتی در خلیج تاگانروگ مورد حمله پهپادها قرار گرفته‌اند.



به گفته او، یکی از کشتی‌های هدف قرارگرفته یک نفتکش حامل متانول بوده و یکی از ملوانان حاضر در این کشتی کشته شده است.

سلیوسار با اشاره به وارد شدن خسارت به کشتی‌ها، تاکید کرد که خطر نشت متانول وجود ندارد.



او همچنین اعلام کرد که هنگام حمله، بیش از 15 پهپاد منهدم شده‌اند.



به گفته فرماندار روستوف، شهر تاگانروگ و مناطق آزوف و نکلینوفسکی نیز هدف حمله قرار گرفته‌اند.

گفتنی است، خلیج تاگانروگ در شمال‌شرق دریای آزوف و در سواحل منطقه روستوف روسیه قرار دارد.