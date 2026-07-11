حمله پهپادی به چهار کشتی در خلیج تاگانروگ روسیه؛ یک ملوان کشته شد

Emre Gürkan Abay
11 ژوئیه 2026•بهروزرسانی: 11 ژوئیه 2026
مسکو/خبرگزاری آنادولو
یوری سلیوسار، فرماندار منطقه روستوف روسیه با انتشار بیانیهای اعلام کرد که چهار کشتی در خلیج تاگانروگ مورد حمله پهپادها قرار گرفتهاند.
به گفته او، یکی از کشتیهای هدف قرارگرفته یک نفتکش حامل متانول بوده و یکی از ملوانان حاضر در این کشتی کشته شده است.
سلیوسار با اشاره به وارد شدن خسارت به کشتیها، تاکید کرد که خطر نشت متانول وجود ندارد.
او همچنین اعلام کرد که هنگام حمله، بیش از 15 پهپاد منهدم شدهاند.
به گفته فرماندار روستوف، شهر تاگانروگ و مناطق آزوف و نکلینوفسکی نیز هدف حمله قرار گرفتهاند.
گفتنی است، خلیج تاگانروگ در شمالشرق دریای آزوف و در سواحل منطقه روستوف روسیه قرار دارد.