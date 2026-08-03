حمله پهپادی به منطقه کراسنودار روسیه 4 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت

03 آگوست 2026•بهروزرسانی: 03 آگوست 2026
مسکو/ خبرگزاری آنادولو
مرکز عملیات منطقه کراسنودار روسیه طی بیانیهای اعلام کرد که در حمله پهپادی به این منطقه، چهار نفر جان باختند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه بقایای پهپادهای سرنگونشده در روستای آرخیپو-اوسیپووکا، واقع در نزدیکی شهر گلنجیک در این منطقه، سقوط کرده، آمده است: در این حادثه، چهار نفر از جمله یک کودک جان باختند و 10 نفر دیگر از جمله دو کودک زخمی شدند.
در بیانیه فوق همچنین تأکید شده است که نیروهای امدادی و خدمات اضطراری همچنان به فعالیتهای خود در محل حادثه ادامه میدهند.