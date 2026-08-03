حمله پهپادی به منطقه کراسنودار روسیه 4 کشته و 10 زخمی به جا گذاشت مرکز عملیات منطقه کراسنودار روسیه اعلام کرد که در حمله پهپادی به این منطقه و سقوط بقایای پهپادهای منهدم‌شده در نزدیکی شهر گلنجیک، چهار نفر از جمله یک کودک جان باختند و 10 نفر از جمله دو کودک زخمی شدند.